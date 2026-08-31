Volver al déficit fiscal de 1,5% en 2028 es un “sueño” del Gobierno, según Manuel Ferreira

El Dr. Manuel Ferreira, exministro de Hacienda, puso en duda la meta del Gobierno de retornar en 2028 al límite de déficit fiscal de 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB). Sostuvo que las cuentas públicas enfrentan un problema que requiere reformas de fondo. “Eso de llegar a la ley de responsabilidad fiscal para el año 2028, yo creo que es un sueño de la administración”, afirmó el economista este lunes en entrevista con ABC Color.

A principios de este mes, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Óscar Lovera, afirmó, que debido a la gestión de atrasos acumulados, principalmente con proveedores del Ministerio de Salud y empresas contratistas de obras públicas, la cartera de Economía tuvo que rever su límite fiscal que finalmente llegará a 3,2% del PIB este año y a 3,9% en 2027, para luego retornar al límite de 1,5% establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal en 2028.

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Déficit fiscal exige fuerte aumento de ingresos

Sobre el punto, Manuel Ferreira explicó que la meta oficial requiere un crecimiento de los ingresos tributarios que considera difícil de alcanzar bajo las condiciones actuales. “Para alcanzar un déficit de 3,2 y otro del 3,9 durante este año y el año que viene, ellos tienen que hacer crecer los ingresos tributarios al 10%”, señaló.

El economista agregó otro factor que complica las previsiones oficiales: la caída del dólar. “Y con esta baja del dólar, eso va a ser imposible”, afirmó.

Según Ferreira, el comportamiento de los ingresos públicos aleja al Gobierno de las metas que anunció. “Cada vez están más lejos de alcanzar ese tipo de metas”, sostuvo.

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Ferreira cuestiona las metas que el Gobierno promete

El economista también criticó que la administración se comprometa con objetivos que, a su criterio, están alejados de las posibilidades reales de las cuentas públicas.

“Eso de llegar a la Ley de Responsabilidad Fiscal para el año 2028, yo creo que es un sueño de la administración. A mí me preocupa cuando se sale y se promete algo para quedar bien, pero en realidad el número es un número un poco soñador”, reiteró.

Ferreira sostuvo que el Gobierno debe enfrentar reformas que pueden tener un costo político, pero que resultan necesarias para ordenar las finanzas públicas. “Yo veo muy difícil que se encaren este tipo de reformas, pero son las reformas que se tienen que encarar”, sostuvo.

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El gasto público presiona las cuentas del Estado

El economista también explicó que el problema fiscal no pasa únicamente por la recaudación. El aumento de gastos permanentes también genera una presión que el Estado debe corregir. “Se generó un gasto extraordinario que es mucho más elevado de lo que el presupuesto podía aguantar”, afirmó.

En ese sentido, mencionó entre los principales focos de presión a Hambre Cero, el programa de Adultos Mayores y el déficit de la Caja Fiscal. Según su estimación, estos tres componentes generan en conjunto un déficit de alrededor de US$ 1.200 millones al año. “Estos programas hay que focalizarlos y darlos a los que realmente lo necesitan”, resaltó.

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Ferreira cuestiona subir impuestos para cubrir el déficit

En medio del debate sobre una eventual suba del impuesto al tabaco, Ferreira sostuvo que el Gobierno debe tener “cautela” antes de recurrir a mayores cargas tributarias. “Tocar los impuestos es meterle la mano en el bolsillo a la gente y a las empresas”, afirmó.

El economista consideró que cualquier cambio tributario requiere una discusión con los sectores que deberán pagar los nuevos impuestos. “Sobre todo deben estar presentes todos aquellos que van a pagar el impuesto”, resaltó.

También cuestionó que se planteen aumentos tributarios sin conocer con precisión cuánto podrían recaudar y cuál sería el efecto sobre la evasión.

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La Ley de Responsabilidad Fiscal necesita cambios

Otro de los puntos que Ferreira resaltó es que la Ley de Responsabilidad Fiscal fue creada bajo una realidad distinta a la actual ya que la misma data del 2013 y que las reglas actualmente deben revisarse.

En ese sentido, Ferreira dijo que el límite actual de 1,5% puede resultar difícil de cumplir con el nivel de gasto que enfrenta el Estado. “Seguramente hay que adaptar eso, porque con este nivel de gasto que generó este Gobierno, seguramente el uno y medio es inalcanzable”, afirmó.

El economista planteó que el país debe discutir un nuevo parámetro que permita mantener una situación fiscal sostenible. “Hay que rediscutir y hay que rediseñar cuál es el valor que nos permita a nosotros tener una economía estable”, señaló.

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El límite fiscal debería relacionarse con la deuda

Ferreira consideró que una eventual modificación de la regla fiscal debería tener en cuenta la capacidad de endeudamiento del Estado. “Eso seguramente va a tener que estar más atado a los niveles de deuda que puede encarar el gobierno”, explicó.

La discusión sobre la regla fiscal ya forma parte de la agenda pública. El presidente del Congreso, Basilio Núñez, anunció en agosto que trabaja en un anteproyecto para establecer mecanismos de contención del gasto cuando exista un déficit sostenido.