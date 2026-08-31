Ovelar insiste en subir impuestos, pero reconoce que Peña no acompañará la medida

El presidente Santiago Peña mantiene una postura firme contra cualquier iniciativa que implique aumentar impuestos y que, en consecuencia, no promulgará proyectos de ley orientados a elevar la carga tributaria, según informó hoy el senador cartista Silvio “Beto” Ovelar.

“El Ejecutivo me dijo con claridad y repetidamente que no está de acuerdo con mi planteamiento. El presidente Santiago Peña no está de acuerdo. Yo estoy dando alternativas y voy a ir asistiendo”, manifestó el legislador cartista al referirse a sus conversaciones con el mandatario.

Según explicó, el diálogo sobre la necesidad de obtener mayores recursos mediante una reforma tributaria no es reciente. Indicó que hace aproximadamente un año ya había planteado al jefe de Estado la posibilidad de incrementar algunos impuestos, aunque recibió una respuesta negativa.

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Beto Ovelar propone elevar el IRE y el ISC

Pese a la postura del Ejecutivo, Ovelar continúa defendiendo la necesidad de aumentar gradualmente la presión tributaria sobre los sectores con mayor capacidad económica.

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Su propuesta contempla elevar la tasa del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) del 10% al 15% y aplicar ajustes al Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), aunque todavía no precisó qué productos serían alcanzados por este último gravamen.

El senador descartó expresamente cualquier incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), argumentando que una medida de ese tipo afectaría principalmente a los sectores de menores ingresos.

De acuerdo con sus estimaciones, solo el incremento del IRE permitiría recaudar alrededor de US$ 600 millones adicionales. A la vez, dependiendo de las modificaciones que se introduzcan en el ISC, ambos ingresos extras podrían llegar a US$ 1.000 millones.

Aumento del IRE: ¿a quiénes afectaría?

Ovelar aclaró que el incremento de la tasa del IRE estaría dirigido exclusivamente a empresas con una facturación anual igual o superior a G. 2.000 millones.

No obstante, señaló que todavía no se dispone de datos precisos sobre la cantidad de contribuyentes que serían alcanzados por la medida.

Actualmente, las empresas que facturan por debajo de ese umbral se encuentran bajo el régimen del IRE Simple, que mantiene una tasa del 10% sobre la renta neta y ofrece mecanismos simplificados para la liquidación contable en comparación con el régimen general.

Programas sociales y hospitales demandarán más recursos

El senador argumentó que el Estado necesitará mayores ingresos para sostener programas sociales como Hambre Cero y para cubrir la creciente demanda de profesionales de la salud en los hospitales actualmente en construcción.

En ese contexto, consideró poco probable que durante la administración de Santiago Peña se impulse una reforma tributaria de esta naturaleza, aunque advirtió que el debate será inevitable en los próximos años.

“El presidente Peña capaz no va a modificar los impuestos, pero el próximo presidente sí o sí va a tener que modificar”, afirmó.

A criterio del legislador, el presupuesto público enfrenta presiones estructurales que dificultarán sostener el nivel de gasto requerido sin nuevas fuentes de financiamiento.

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“Lipoaspiración presupuestaria” no alcanzará

Paralelamente a la discusión sobre impuestos, Ovelar planteó la necesidad de racionalizar el gasto público y reducir desembolsos que considera innecesarios dentro del Presupuesto General de la Nación (PGN).

Sin embargo, advirtió que los ahorros obtenidos mediante recortes administrativos no serían suficientes para cubrir las necesidades presupuestarias del Estado.

Según sostuvo, existen déficits significativos en áreas prioritarias que no podrían resolverse únicamente mediante la reducción de gastos superfluos.

“Primero, la racionalización de los recursos: hacer el ejercicio de lipoaspiración presupuestaria y sacar las grasas. Pero, el monto que vas a encontrar al hacer esa lipoaspiración no va a ser tan elevado como muchos creen que puede ser. Porque para cubrir la demanda que tenés hoy, no cubrís (con eso) porque tenés déficits muy marcados”, declaró.

Ovelar admite pérdida de “autoridad moral”

El senador también se refirió a las críticas recibidas luego de plantear una eventual suba de impuestos y reconoció que el reciente aumento salarial de legisladores debilitó la legitimidad política del Congreso para promover medidas que impliquen mayores cargas para el sector privado.

Indicó que reducir beneficios o salarios de los parlamentarios tendría un impacto económico limitado sobre las finanzas públicas, aunque reconoció que representaría una señal política importante para la ciudadanía.

Asimismo, reveló que recibió cuestionamientos e incluso mensajes que interpretó como advertencias por parte de personas vinculadas al financiamiento político.

“Esta posición que estoy asumiendo con respecto al impuesto sé que cae antipáticamente mal a mucha gente. Me hicieron llegar mensajes de algunos amigos y me dicen: ‘¿Quiénes piko son los que le ayudan a ustedes los colorados en cada elección para su financiamiento?’. Lógico (que fue una amenaza), entrelíneas, lo mita upeicha hina", expresó.

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Mayor presión tributaria, debate a mediano plazo

Pese a ello, insistió en que el debate sobre una mayor presión tributaria será inevitable en el mediano plazo.

“Si no se aumentan los impuestos hoy, se va a hacer en tres o cinco años, pero va a darse porque el presupuesto no calza ni va a calzar”, sostuvo.

Descartó que una ampliación del déficit fiscal sea una alternativa viable para responder a las crecientes demandas presupuestarias del Estado.