Operativo verano 2027: GOL suma vuelos directos entre Asunción y Florianópolis

A partir del próximo 5 de enero de 2027, los viajeros paraguayos contarán con una opción de vuelo directo hacia las playas del sur de Brasil.

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La aerolínea GOL Líneas Aéreas anunció la habilitación de una ruta estacional entre Asunción y Florianópolis, operada sin escalas durante la temporada estival. La conexión estará disponible hasta el 14 de febrero de 2027 y contará con dos frecuencias semanales, programadas para los días martes y sábados.

El enlace aéreo busca cubrir el notable incremento de pasajeros hacia el estado de Santa Catarina durante el verano. Según datos de la compañía, el trayecto entre la capital paraguaya y Florianópolis se posiciona en el quinto lugar de demanda entre ambos países, llegando a cuadruplicar su volumen de pasajeros durante los meses de enero y febrero.

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En abril de este año, la Dirección Nacional de Migraciones había reportado que entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, un total de 191.477 compatriotas tuvieron como destino declarado al país vecino, ya sea por turismo, trabajo o estudios.

Con esta oferta de vuelos directos, los veraneantes podrán reducir considerablemente los tiempos de traslado. Además de funcionar como acceso a la conocida “Ilha da Magia”, el aeropuerto de Florianópolis facilita el desplazamiento hacia otros destinos turísticos del litoral catarinense.

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La nueva oferta aérea directa también permitirá a los viajeros acortar tiempos de viaje evitando escalas, al tiempo que alivianará el flujo de pasajeros en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, que durante las primeras semanas de enero llega a registrar más de 32.000 movimientos de salida.

La ruta también prevé fomentar la llegada de turistas brasileños hacia la capital paraguaya.

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Horarios y frecuencias del servicio

Los vuelos serán operados en aeronaves Boeing 737, con el siguiente esquema de itinerarios:

Martes

Salida de Florianópolis a las 23:50 | Llegada a Asunción a las 02:05 (del miércoles).

Salida de Asunción a las 02:55 | Llegada a Florianópolis a las 05:05.

Sábados

Salida de Florianópolis a las 18:30 | Llegada a Asunción a las 20:45

Salida de Asunción a las 21:45 | Llegada a Florianópolis a las 23:55

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Esta iniciativa forma parte de la estrategia de expansión de la aerolínea en Paraguay, que recientemente también ajustó sus frecuencias entre Asunción y Río de Janeiro para mejorar las conexiones internacionales con destinos como Nueva York y otras ciudades del continente.