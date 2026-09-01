Economía
01 de septiembre de 2026 a la - 14:13

Operativo verano 2027: GOL suma vuelos directos entre Asunción y Florianópolis

Jurerê Internacional, Florianópolis, Brasil.
Jurerê Internacional, Florianópolis, Brasil.Victor Ataide

La aerolínea de bandera brasileña GOL operará entre Asunción y Florianópolis del 5 de enero al 14 de febrero de 2027 con dos frecuencias semanales. La ruta veraniega hacia el sur de Brasil registra un fuerte incremento de demanda durante los meses de vacaciones.

Por ABC Color

A partir del próximo 5 de enero de 2027, los viajeros paraguayos contarán con una opción de vuelo directo hacia las playas del sur de Brasil.

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La aerolínea GOL Líneas Aéreas anunció la habilitación de una ruta estacional entre Asunción y Florianópolis, operada sin escalas durante la temporada estival. La conexión estará disponible hasta el 14 de febrero de 2027 y contará con dos frecuencias semanales, programadas para los días martes y sábados.

Florianópolis, Brasil.
Florianópolis, Brasil.

El enlace aéreo busca cubrir el notable incremento de pasajeros hacia el estado de Santa Catarina durante el verano. Según datos de la compañía, el trayecto entre la capital paraguaya y Florianópolis se posiciona en el quinto lugar de demanda entre ambos países, llegando a cuadruplicar su volumen de pasajeros durante los meses de enero y febrero.

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En abril de este año, la Dirección Nacional de Migraciones había reportado que entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, un total de 191.477 compatriotas tuvieron como destino declarado al país vecino, ya sea por turismo, trabajo o estudios.

Con esta oferta de vuelos directos, los veraneantes podrán reducir considerablemente los tiempos de traslado. Además de funcionar como acceso a la conocida “Ilha da Magia”, el aeropuerto de Florianópolis facilita el desplazamiento hacia otros destinos turísticos del litoral catarinense.

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La nueva oferta aérea directa también permitirá a los viajeros acortar tiempos de viaje evitando escalas, al tiempo que alivianará el flujo de pasajeros en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, que durante las primeras semanas de enero llega a registrar más de 32.000 movimientos de salida.

Sopa paraguaya en la Ilha do Campeche, Florianópolis (Brasil).
Sopa paraguaya en la Ilha do Campeche, Florianópolis (Brasil).

La ruta también prevé fomentar la llegada de turistas brasileños hacia la capital paraguaya.

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Horarios y frecuencias del servicio

Los vuelos serán operados en aeronaves Boeing 737, con el siguiente esquema de itinerarios:

Martes

  • Salida de Florianópolis a las 23:50 | Llegada a Asunción a las 02:05 (del miércoles).
  • Salida de Asunción a las 02:55 | Llegada a Florianópolis a las 05:05.

Sábados

  • Salida de Florianópolis a las 18:30 | Llegada a Asunción a las 20:45
  • Salida de Asunción a las 21:45 | Llegada a Florianópolis a las 23:55

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Esta iniciativa forma parte de la estrategia de expansión de la aerolínea en Paraguay, que recientemente también ajustó sus frecuencias entre Asunción y Río de Janeiro para mejorar las conexiones internacionales con destinos como Nueva York y otras ciudades del continente.