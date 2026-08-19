Participación de Ueno en “otras sociedades” se disparó 8.000%

Mientras el Banco Central del Paraguay (BCP) mantiene silencio sobre los números de los balances de ueno bank, el banco privado que concentra la mayor captación de recursos del Estado (Ministerio de Economía, IPS y otros, por unos US$ 820 millones desde el inicio del actual Gobierno hasta junio último), los documentos de acceso público despiertan interrogantes sobre la razonabilidad de valoraciones de dicha entidad, ante cifras sin precedentes en el mercado financiero local.

Tras el análisis sobre la “megainversión” en software que se registra en el balance del año pasado, los “anticipos a proveedores” de ese mismo rubro, “gastos pagados por adelantado y otros conceptos con personas y empresas vinculadas”, que ya mostró cifras que encienden las alertas del sector, el examen detallado de los estados financieros de ueno permite identificar otros puntos que resaltan debido a su escala.

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Participación que creció 82 veces

En los estados contables al 31 de diciembre de 2025, que son documentos de acceso público en los reportes del BCP y en la web del mismo banco, se observa que el rubro “Participación en otras sociedades”, identificado con la clasificación “b.4”, pasó de G. 10.900 millones en 2024 a un total de G. 891.587 millones al cierre de 2025 (de US$ 1,8 millones a US$ 148 millones al cambio vigente).

Este incremento representa una expansión de 82 veces en este rubro específico o bien 8.000% más. Pero, ¿cómo se justifica el crecimiento en apenas 12 meses? Casi en su totalidad está explicado según los números del mismo balance por la colocación de recursos en dos firmas identificadas como vinculadas: Red Digital de Procesamientos S.A., con un valor contable de G. 640.469 millones (US$ 106 millones), y Red Digital S.A., con G. 236.231 millones (US$ 39 millones).

Al buscar ambas empresas en la web, el buscador las vincula directamente con la firma Itti, del mismo conglomerado empresarial -el Grupo Vázquez, de los exsocios comerciales del Presidente de la República Santiago Peña-. En la página de dicha compañía se informa que la Red Digital de Procesamientos S.A. opera en el rubro de procesamiento de medios de pago y transacciones electrónicas (al igual que Bancard). En tanto que la Red Digital S.A. opera en el rubro de las redes electrónicas de cobranza y corresponsalía no bancaria.

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Según las notas aclaratorias de los estados financieros, estas cifras corresponden a una “participación minoritaria en acciones ordinarias y a aportes irrevocables para futuras capitalizaciones”. Llamativamente, mientras en la clasificación “b.4” la entidad etiqueta a ambas redes digitales como “Vinculadas” y declara los montos millonarios, en la nota “c.7” asegura: “no existe influencia significativa que se detalla en la nota b.4. participación en otras entidades” (sic).

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Movimientos intragrupo de gran magnitud

No obstante, los registros permiten verificar que, durante 2025, Ueno colocó contablemente alrededor de G. 876.700 millones en estas dos empresas vinculadas (US$ 145 millones). Si bien la normativa permite participaciones societarias, la celeridad y el volumen del movimiento constituirían un hecho extraordinario.

Asimismo, el documento describe que el modelo de negocio implica transacciones recurrentes con empresas del mismo grupo empresarial, citando entre ellas a ueno seguros, ueno casa de bolsa, ueno AFPISA, además de las ya mencionadas Red Digital y Red Digital de Procesamientos. Los detalles de estas declaraciones sobre “personas y empresas vinculadas” se observan en notas c.2.1 Disponibilidades, c.17 Créditos Diversos, f.4 Otras Ganancias Diversas y f.5 Ganancias y Pérdidas Extraordinarias.

En esa línea, dentro de las ganancias reportadas en 2025, existen G. 582.230 millones vinculados directamente con personas y empresas relacionadas ( f.5 Ganancias y Pérdidas Extraordinarias). Para dimensionar esta cifra: el monto de ganancias vinculadas es superior a la utilidad neta anual de Ueno, que fue de G. 313.857 millones (ver nota d.4).

Aunque el balance también registra contrapartidas negativas de peso, como la pérdida extraordinaria neta de G. 122.893 millones (f.5), estos flujos apuntan a la existencia de movimientos de fondos intragrupo de magnitud.

Así, en el apartado de resultados extraordinarios, figuran movimientos contables cruzados de G. 648.512 millones bajo el concepto de “recupero de reintegros” y G. 619.463 millones como “reintegros absorbidos”. De acuerdo con la nota al pie, estos flujos corresponden a campañas puntuales vinculadas con la bancarización y el uso de servicios financieros digitales.

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La diferencia frente a Bancard

Por otro lado, al desglosar sus inversiones en el sector de procesamiento de pagos, se encuentran también cifras muy superiores a las existentes en este rubro. De acuerdo con su balance 2025, ueno bank posee el 9,09% de las acciones de Bancard S.A., la procesadora más grande de Paraguay, y dicha porción está valorada en G. 13.680 millones. Este monto guarda relación con el capital integrado de Bancard, que asciende a G. 150.480 millones, según se observa a su vez en el balance 2025 de esta empresa (también de acceso público).

Sin embargo, en la Nota b.4 de ueno se observa una inversión de G. 640.468 millones en la procesadora Red Digital de Procesamientos S.A., que abre interrogantes al comparar la cifra con los números de Bancard, líder en el rubro.

¿Cómo es posible que una participación minoritaria y aportes en una procesadora nueva (Red Digital de Procesamientos) tengan un valor contable de G. 640.468 millones, cuando el patrimonio neto total de la líder en el rubro Bancard S.A. es de apenas G. 284.334 millones según balance de esta procesadora? Esta pregunta quisimos hacer al BCP, pero el ente regulador sigue en silencio.

Del mismo modo, ueno bank mantiene su política de no responder a las consultas periodísticas de ABC Color. Nuestro diario solicitó una entrevista y se puso a disposición para escuchar la versión de la entidad, pero no hubo respuesta en el área responsable de comunicación (número terminado en 762).

Silencio del ente regulatorio

Nuestro diario ayer se comunicó con el Superintendente de Bancos del BCP, Holger Insfran, para consultar sobre estos llamativos números dentro del banco privado, pero no respondió en su teléfono con terminación 539.

También se consultó a todos los miembros del directorio del BCP si la Superintendencia elevó al Directorio de la banca matriz este tema. Ellos son: Liana Caballero, Miguel Mora, Marco González y Carmen Marín.

Los citados directores respondieron a ABC que no pueden dar declaraciones, debido al deber del secreto establecido en el Art. 6° de la Carta Orgánica del BCP. Varios de ellos enviaron el texto de dicho artículo, que reza: “Las informaciones, los datos y documentos de terceros que obren en poder del Banco Central del Paraguay, en virtud de sus funciones, son de carácter reservado, salvo que la ley disponga lo contrario”.

Y añade: “Cualquier persona que desempeñe o haya desempeñado funciones en el Banco Central del Paraguay y tenga o haya tenido conocimiento de informaciones, de datos y documentos de terceros, de carácter reservado, está obligada a guardar el secreto de tales informaciones. El incumplimiento de esta obligación determinará las responsabilidades penales y demás previstas por las Leyes. Estas personas no podrán prestar declaración, ni testimonio, ni publicar, comunicar o exhibir informaciones, datos o documentos de terceros, aún después de haber cesado en el servicio al Banco Central del Paraguay, salvo expreso mandato de la Ley”.