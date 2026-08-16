Llamativa “megainversión” de ueno en software: es tres veces la suma de 9 bancos de plaza

Mientras la modernización tecnológica del sector bancario nacional avanza a paso firme, los números reportados por ueno bank S.A. en sus estados financieros encienden las alarmas del sector, pero al parecer no llaman la atención del Banco Central del Paraguay (BCP).

De acuerdo con una revisión documental exhaustiva realizada por un equipo técnico de ABC sobre los balances y estados financieros de los 10 principales bancos de Paraguay al cierre de 2025, la diferencia entre ueno y los números declarados por otros nueve bancos de plaza es extraordinaria.

Solo en el rubro de “activos intangibles-sistemas”, el monto que figura de la citada empresa es tres veces la suma declarada por otros 9 bancos de plaza juntos en sus balances del mismo año.

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El saldo declarado por ueno es, incluso, seis veces la suma que ofertó recientemente la firma ITTI, perteneciente al mismo grupo empresarial, para proveer un nuevo sistema informático central al Banco Nacional de Fomento (BNF).

Los números desproporcionados de ueno

De acuerdo con versiones no oficiales compartidas recientemente por el diputado nacional Mauricio Espínola, la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) habría presentado una nota formal ante el BCP solicitando una intervención ante estas cifras desproporcionadas; sin embargo, hasta la fecha, la autoridad monetaria no se ha pronunciado públicamente al respecto. Nuestro diario consultó a Asoban sobre la nota en cuestión, pero el gremio prefirió no responder al respecto.

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No obstante, los números de todos los bancos de plaza están a la vista y son de acceso público. Así, se observa que al cierre del ejercicio 2025, el balance de ueno bank revela una cifra sin precedentes en el sistema financiero paraguayo para el rubro tecnológico de referencia.

Bajo la clasificación “c.9. Cargos Diferidos e Intangibles”, la cuenta específica denominada “Bienes Intangibles - Sistemas” arroja un saldo neto de G. 761.444 millones (US$ 127 millones al cambio vigente). Esta suma es el resultado de una inversión masiva de más de G. 654.799 millones realizada únicamente durante el último año.

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¿Cuáles son las cifras de los bancos más grandes de Paraguay?

La magnitud de dicho activo intangible resalta al compararlo con los bancos más grandes del país.

Banco Itaú Paraguay S.A. : La entidad más grande del sistema reporta en su nota c.9 la cuenta “Intangibles – Sistemas” por un valor neto de G. 38.556 millones (US$ 9,5 millones) .

Banco Continental S.A.E.C.A. : Bajo la nota c.9 , declara “Bienes intangibles - Sistemas” por apenas G. 3.496 millones (US$ 584.000) , aunque posee otros cargos diferidos por fusiones.

Sudameris Bank S.A.E.C.A.: En su clasificación c.9, registra “Bienes Intangibles - Sistemas” con un valor neto de G. 24.432 millones (US$ 4 millones).

Si se realiza la suma global de la inversión en software de 9 bancos de plaza (Itaú, Continental, GNB, Familiar, Basa, Bancop, Atlas, Interfisa y Sudameris), el total apenas alcanza los G. 269.233 millones (US$ 45 millones). Es decir, ueno bank declara individualmente un patrimonio tecnológico que es tres veces la suma de sus nueve competidores, de acuerdo con la documentación revisada.

Cabe acotar que este monto global de la competencia se obtuvo incluso a pesar de que el banco GNB no discrimina el software de forma independiente en sus balances públicos. En lugar de eso, lo engloba en la cuenta general de “cargos diferidos e intangibles”, lo que hace que su cifra tecnológica esté técnicamente abultada. Sin embargo, aún así la cifra de ueno sigue siendo inalcanzable.

Esta es la cifra que ofreció ITTI al BNF para un nuevo core

Por otro lado, lo más llamativo surge al comparar estos activos con el mercado de compras públicas. La firma ITTI S.A.E., en donde el Presidente Santiago Peña tenía inversiones hasta el año pasado, presentó una oferta económica de G. 136.000 millones (US$ 22,7 millones) para proveer un nuevo sistema informático central (core bancario) al Banco Nacional de Fomento (BNF) en un proceso cancelado de 2025, pero que se retomó en este 2026.

Al contrastar estos montos, se evidencia que el valor que ueno tiene asentado en su balance es 6 veces la cifra que ITTI pretendía cobrarle al Estado por un sistema nuevo y completo. Hay que considerar que en los balances se reportan los saldos, es decir, la inversión menos las amortizaciones correspondientes.

Por ello es más es llamativo que, incluso si se suma la oferta de ITTI por un nuevo software a los saldos globales de los otros 9 bancos, la cifra resultante llegaría a poco más de la mitad de lo que ueno reporta como inversión propia en sistemas.

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Licitación del core del BNF, bajo sospecha

Este escenario se da mientras el BNF lleva adelante un nuevo llamado para renovar su infraestructura de sistemas (ID 480207), en medio de denuncias de supuestos direccionamientos a favor de ITTI, tras la anulación de una licitación anterior.

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El proceso actual, donde nuevamente solo se presentaron ITTI y Softshop (las mismas oferentes del llamado anterior), se encuentra en una etapa crítica de evaluación técnica (revisión de documentaciones), antes de pasar a la evaluación económica (comparación de precios).

Al respecto, el gerente del BNF, César Vargas, ha rechazado categóricamente cualquier tipo de irregularidad. En declaraciones a ABC Color, Vargas negó direccionamientos u ocultamiento de datos técnicos a los competidores en beneficio de la empresa ligada al grupo de los exsocios del presidente Santiago Peña. Según el ejecutivo, el banco garantizó un proceso “abierto, público y competitivo”.

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“El proceso se desarrolla conforme a los plazos y etapas establecidos en el pliego de bases y condiciones, así como en la normativa vigente de contrataciones públicas. El dictamen técnico y el acto administrativo que habilita la apertura del Sobre Nº 2 se emitirán concluido los análisis y verificaciones técnicas requeridas”, afirmó el ejecutivo el BNF.

Y añadió: “La institución garantiza que dicho dictamen será objetivo y debidamente fundado en la seguridad jurídica del proceso y la igualdad de trato entre los oferentes. Los tiempos responden al rigor técnico que exige una adquisición de esta envergadura”.

Sin respuestas de Ueno

Nuestro diario se comunicó el martes de la semana última con los encargados de comunicación de Ueno Bank, para consultar sobre estos números desproporcionados. Luego de casi una semana de espera, no respondieron hasta la publicación de esta nota desde el teléfono terminado en 762.