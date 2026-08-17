¿Ueno ignora disposiciones del BCP sobre inversiones en software?

La extraordinaria “megainversión” de ueno bank S.A. en sistemas informáticos registrada en su balance 2025 enciende alertas en el sector. Por un lado, por el gran volumen que triplica la suma de 9 bancos de plaza juntos (US$ 127 millones vs US$ 45 millones de sus nueve competidores) y por otro, debido a un posible incumplimiento de las normativas de registro dictadas por el Banco Central del Paraguay (BCP).

Precisamente, la Resolución SB.SG. Nº 00105/24 fue emitida el 19 de diciembre de 2024. Con este documento, la banca matriz modificó el Plan de Cuentas para obligar a las entidades a individualizar las inversiones en software de gran envergadura. Para ello, creó la subcuenta “Bienes Intangibles – Softwares – Inversiones Mayores”.

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Un aparente “esquive” a la norma

A pesar de que ueno bank realizó una inversión masiva de G. 654.799 millones solamente durante el ejercicio 2025 (unos US$ 109 millones al cambio vigente), de acuerdo con el detalle de su balance general y estados financieros, el citado banco decidió asentar todo el monto bajo la cuenta genérica “Bienes Intangibles – Sistemas”.

Todo indica que esta registración no es un detalle menor. Según la normativa del BCP, la categoría de “Inversiones Mayores” está reservada para aquellos sistemas cuya vida útil se pretenda extender más allá de los cinco años. Para utilizar esta clasificación, el banco debe obtener una autorización previa de la Superintendencia de Bancos, presentando un cronograma de implementación y proyecciones financieras que justifiquen una amortización de hasta 10 años.

Si ueno está amortizando sus sistemas a plazos superiores a 5 años sin haber registrado los activos en la subcuenta señalada ni contar con la venia del BCP, al parecer podría incurrir en una falta a las nuevas disposiciones.

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¿Qué compró ueno por G. 654.800 millones?

La falta de desglose en el balance de ueno bank, que es de acceso público al igual que los estados financieros de los demás bancos, oculta una pregunta que el regulador no ha respondido a la opinión pública: ¿Qué compró el banco con esos G. 654.800 millones?.

Al respecto, el Manual de Cuentas del BCP es claro y taxativo. “No podrán activarse los gastos de mantenimiento de estos sistemas”, se lee. El mantenimiento debe reconocerse directamente como un gasto y no como un activo que “mejore” el patrimonio del banco.

Sin embargo, al meter todo en una sola “bolsa” contable, ueno estaría impidiendo verificar si utilizó facturas de soporte, actualizaciones o correcciones de errores para inflar artificialmente su activo intangible.

Asimismo, el BCP establece que el software desarrollado internamente solo puede activarse “a partir de la fase de desarrollo”. Gastos preliminares de investigación no pueden ser capitalizados.

¿Qué dicen los balances de los demás bancos de plaza?

A diferencia de ueno, otros bancos de plaza ya han comenzado a aplicar las subcuentas específicas de intangibles para dar transparencia a sus sistemas. Por ejemplo, en el balance 2025 de Interfisa, se observa la discriminación nítida entre “Bienes Intangibles - Sistemas” y “Softwares – Inversiones Mayores”.

El Banco GNB, uno de los gigantes del sector, ofrece un ejemplo de manual sobre cómo se deben reportar estos activos siguiendo las reglas de transparencia del BCP. En su Nota C.10, la entidad desglosa su inversión en tecnología, asignando G. 69.419 millones al rubro de “Core” y sistemas satélites. GNB aclara en sus notas que los desarrollos por mejoras o correcciones de sistemas existentes son imputados directamente como gastos del ejercicio y no capitalizados para inflar el activo. Esta discriminación permite al regulador y al mercado saber con exactitud que el patrimonio del banco no contiene “mantenimiento” disfrazado de inversión.

Por su parte, el Banco Itaú, la entidad con mayor volumen de activos del país, mantiene una política de registro igualmente rigurosa. En su balance 2025, bajo la nota C.c.9, Itaú individualiza la cuenta “Intangibles – Sistemas” con un valor neto de G. 38.556 millones. El banco separa este ítem de otros cargos diferidos, como las mejoras en inmuebles arrendados, evitando la creación de una “bolsa genérica”.

Lo llamativo es que, siendo Itaú un banco con una operativa considerablemente superior, su activo informático representa apenas una veinteava parte de lo que declara ueno bank, lo que determina la sospecha de una probable sobrevaloración en los libros de la entidad vinculada al Grupo Vázquez, donde se encuentran los exsocios comerciales del Presidente de la República Santiago Peña.

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Asimismo, el caso de Sudameris Bank muestra cómo se manejan las inversiones de gran envergadura derivadas de fusiones. Aunque Sudameris posee cargos diferidos millonarios por su unión con Regional, en su clasificación c.9 diferencia los “Bienes Intangibles - Sistemas”, que suman G. 24.432 millones, del resto de los gastos diferidos autorizados por el BCP.

Esta estructura contable permite verificar que el banco no utiliza la cuenta de software para “esconder” otros costos operativos. Mientras bancos como Sudameris, GNB e Itaú detallan sus activos con precisión, ueno sigue sin explicar por qué mantiene G. 761.000 millones en una sola cuenta, ignorando la obligación de individualizar sus “Inversiones Mayores”.

Nuestro diario se comunicó el martes de la semana última con los encargados de comunicación de Ueno Bank, para consultar sobre estos números desproporcionados. Luego de casi una semana de espera, no respondieron hasta la publicación de esta nota desde el teléfono terminado en 762.

Esta es la respuesta del BCP

La Ley Orgánica del BCP otorga a la Superintendencia de Bancos la competencia para realizar inspecciones y verificaciones de oficio sobre la trazabilidad de estos números.

Sin embargo, hasta el momento, el regulador no ha explicado por qué permite que ueno bank mantenga un saldo de US$ 127 millones bajo una clasificación genérica que dificulta el control de la calidad de sus activos.

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Al respecto, ABC envió el pasado viernes preguntas por correo y whatsapp al área de comunicación de la banca matriz:

Sobre la clasificación de cuentas (Resolución 105/2024): ¿Por qué la Superintendencia de Bancos permite que ueno bank mantenga la totalidad de su inversión (G. 761.444 millones) en la cuenta genérica 337004 “Sistemas”, cuando la Resolución SB.SG. N.º 00105/2024 creó la subcuenta 337005 “Inversiones Mayores” precisamente para individualizar y transparentar activos de esta envergadura?

Sobre la autorización para amortizaciones extendidas: Considerando que la normativa exige autorización previa de la Superintendencia para amortizar software en plazos superiores a 5 años (hasta un máximo de 10), ¿cuenta ueno bank con dicha autorización oficial para los G. 654.799 millones incorporados en 2025, o está aplicando el plazo general a pesar de la magnitud de la inversión?

Sobre la prohibición de capitalizar mantenimiento: El Manual de Cuentas del BCP prohíbe taxativamente activar gastos de mantenimiento o soporte. ¿Ha realizado el BCP una auditoría de campo para verificar que en la masiva activación de activos de ueno en 2025 no se hayan incluido facturas de mantenimiento, actualizaciones menores o servicios recurrentes para inflar artificialmente el patrimonio del banco?

Sobre la desproporción frente a valores de mercado: ¿Cómo explica el regulador que el software de ueno esté valuado en sus libros 5,5 veces por encima del precio que su propia empresa vinculada, ITTI S.A.E., ofertó al BNF (G. 136.000 millones) por un sistema central (core) nuevo y completo? ¿No representa esto un indicio de sobrevaloración de activos intangibles?

Sobre la nota de preocupación de Asoban: Ante las versiones de que la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) presentó una nota expresando su preocupación por la trazabilidad de estos números y el posible impacto en la competencia leal del sistema, ¿qué medidas de supervisión de oficio ha tomado el BCP para garantizar que estas cifras reflejen la realidad operativa y no una capitalización indebida de gastos?

A las consultas, nuestro diario recibió esta respuesta: “El Banco Central del Paraguay y la Superintendencia de Bancos pueden brindar información y opiniones sobre el sistema financiero en su conjunto, sin embargo, no corresponde hacerlo en forma particular sobre una entidad financiera específica”.

La banca matriz añadió: “En ese sentido, las consultas sobre aspectos específicos de cada entidad deben ser remitidas a las mismas entidades, a fin de que puedan proveer la información requerida, en caso de corresponder”.

Finalmente, nuestro diario también consultó a la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) acerca de una supuesta nota que habría sido presentada por el gremio, ante las preocupaciones sobre estos números desproporcionados. Asoban no desmintió el hecho pero tampoco lo reconoció. Se limitó a responder, vía área de comunicación, este mensaje: “Lastimosamente, como gremio no tenemos vocería autorizada al respecto. Es una cuestión que el gremio no puede responder”.