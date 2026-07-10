Para BCP, crecimiento acelerado del consumo refleja “inclusión financiera y mejora económica”

Pese a la observación realizada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en relación al rápido crecimiento del crédito del consumo y los riesgos asociados del endeudamiento de los hogares, para el Banco Central, no genera preocupación, ya que sostienen que este comportamiento observado en el citado rubro responde mayormente a inclusión financiera de nuevos usuarios.

Lejos de generar una llamada de atención o alerta por el incremento acelerado del tarjeteo, sobre todo de las líneas de crédito menores a G. 3.000.000, el BCP ha justificado que el mismo se da por la incorporación de promociones como los reintegros, y no se ha referido a la situación que vienen alertando economistas y expertos, por los riesgos de que familias con ingresos bajos caigan en un sobreendeudamiento.

Según los propios datos de la banca matriz, el tarjeteo en estas líneas inferiores vienen creciendo a un ritmo del 50% anual y pasaron de una cartera de G. 5,39 billones en mayo del 2025, a G. 7,02 billones a mayo del presente año

Lea más: Consumo lidera cartera de crédito bancario y ya representa el 20% del total financiado por bancos

Crecimiento relevante del consumo

El BCP reconoció en un informe que publicó ayer en sus redes sociales, que en los últimos años, los préstamos destinados al consumo han registrado un crecimiento relevante.

Sin embargo, agregaron que este crecimiento del crédito al consumo (en más del 22% a mayo) refleja, en gran medida, una mayor inclusión financiera, por el dinamismo de la actividad económica y un uso creciente de instrumentos formales de financiamiento, describe parte del posteo del BCP en la cuenta de X.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Añaden también que una parte importante de esta expansión está asociada al proceso de profundización financiera y ampliación del acceso al crédito formal.

En el mismo reporte, la banca matriz señala que este proceso se desarrolla en un entorno de estabilidad de precios, bajos niveles de morosidad y una sólida posición de solvencia del sistema financiero, con lo que se percibe que “no habría señales de preocupación” por parte del regulador.

Lea más: En aumento el tarjeteo para sobrevivir: Líneas menores a G. 3 millones crecen 50,6% a mayo

Reintegros potenciaron uso de tarjetas, según BCP

Según los datos publicados, entre el 2023 y 2026, la cantidad de personas con al menos un crédito aumentó de aproximadamente 1 millón a 2,3 millones.

El BCP explica que este comportamiento refleja una incorporación creciente de hogares al sistema financiero formal, permitiendo que un mayor número de personas accedan a mecanismos de financiamiento en condiciones más transparentes y, en general, más favorables.

A ello se suma, según el informe del BCP, la creciente utilización de tarjetas de crédito, motivada por los programas de reintegro, descuentos y cuotas sin intereses.

Esto ha contribuido a una mayor utilización del crédito como medio de pago y herramienta de gestión financiera por parte de los hogares, detalle el informe. Por lo descripto por la banca matriz, el crecimiento del tarjeteo es por “los reintegros y promociones similares”, aunque esto esté presionando mayormente a familias de ingresos más bajos que están accediendo a dicho instrumento.

Como resultado, el crecimiento del crédito al consumo, según el mismo reporte, ha estado impulsado, en gran medida, por la incorporación de nuevos usuarios al sistema financiero, lo que se ha traducido en una reducción del saldo promedio de crédito por persona física en los últimos años.

Lea más: FMI insta a “estar alertas” ante crecimiento acelerado del crédito de consumo

En un contexto de baja morosidad

También justifican que este dinamismo de los créditos al consumo se da en un contexto de indicadores de morosidad en niveles bajos y altos índices de solvencia del sistema financiero.

La morosidad (general) se ubica en torno al 2,7%, mientras que el índice de solvencia total se sitúa alrededor del 17%, nivel significativamente por encima del mínimo regulatorio. Aunque la mora para tarjetas se ubica en 5,2%

“En conjunto, estos indicadores sugieren que la expansión del crédito se ha desarrollado en un entorno de adecuada gestión del riesgo, sin evidenciar un deterioro relevante en la capacidad de pago de los deudores ni señales de vulnerabilidad para la estabilidad del sistema financiero", detalla finalmente el reporte difundido por la entidad monetaria.

Observación del FMI

En su reciente informe de conclusión de misión, el Fondo Monetario Internacional (FMI) se hizo eco del crecimiento acelerado del endeudamiento en los hogares y del crédito de consumo, a lo que instó a mantener una vigilancia y medidas prudenciales.

En términos regulatorios, la advertencia es que las autoridades deben estar listas para actuar si aparecen señales de que se están debilitando los estándares con los que se evalúa a los prestatarios.