No se puede pretender una salud de calidad con médicos en precariedad, afirman en Ayolas

Augusto Galeano señaló que la renuncia masiva de especialistas y las medidas de fuerza del personal médico están provocando un colapso sin precedentes en el sistema sanitario, con consecuencias graves para todo el país y, de manera especial, para el departamento de Misiones.

Galeano afirmó que el reclamo de los profesionales de la salud no debe reducirse únicamente a una cuestión salarial. Explicó que, además de un aumento, los médicos exigen condiciones adecuadas para trabajar, como disponibilidad de medicamentos, materiales e insumos para brindar una atención adecuada a la población.

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Asimismo, cuestionó al Gobierno Nacional por realizar conferencias de prensa y grandes anuncios mientras, según afirmó, cada día existen menos medicamentos, servicios y personal sanitario.

“No hay voluntad real de solucionar el conflicto. La gente no puede enfermarse, porque si va al hospital, no es atendida. Estamos ante un abandono total de la salud pública por parte del Gobierno nacional”, manifestó.

El concejal insistió en que no se puede pretender una salud pública de calidad cuando los médicos trabajan en medio de precariedades y los hospitales carecen de medicamentos, insumos y suficiente personal.

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“Quienes sostienen el sistema tienen que salir a la calle para ser escuchados”, agregó.

Situación en Santa Rita

En otro momento, recordó que le tocó denunciar la situación del centro de salud en la comunidad de Santa Rita, que funciona prácticamente dentro de una iglesia. Explicó que se inició la obra de refacción de la Unidad de Salud Familiar, pero los servicios continúan funcionando en el salón parroquial.

La situación, según Galeano, se agravó debido a que ahora la iglesia exige el desalojo del lugar. A esto se suma el corte del suministro de energía eléctrica por parte de la ANDE.

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Críticas a la inequidad

Galeano también cuestionó la inequidad existente en el sistema sanitario y aseguró que la atención médica debe ser igual para todos, independientemente de sus vínculos o influencias.

“No es justo que el familiar de una autoridad o recomendado sea atendido de inmediato, con médicos movilizados y medicamentos conseguidos al instante, mientras el hijo de doña Juana o de don Julio, que viene del campo, espera horas en los pasillos sin atención ni insumos”, expresó.