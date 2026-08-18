Combustibles: ¿cuánto cuesta ahora cargar en Petropar frente a los privados?

Los precios de los combustibles acumularon fuertes incrementos desde febrero de este año, tanto en los emblemas privados como en la estatal Petróleos Paraguayos (Petropar) como consecuencia del conflicto bélico en el Medio Oriente. Desde ayer, el ente estatal paraguayo también aplicó nuevas subas en sus cotizaciones, pero sigue manteniendo valores inferiores en todos los productos comparados.

La diferencia entre Petropar y los emblemas privados tras el último ajuste oscila entre G. 200 y G. 400 por litro, según una comparación de precios.

En febrero de 2026, los precios de referencia para los combustibles, tanto naftas como el gasoíl, se ubicaban entre G. 5.190 y G. 8.050 por litro, dependiendo del tipo de producto.

Actualmente, los valores de Petropar oscilan entre G. 6.990 y G. 10.300, mientras que los precios del sector privado llegan hasta G. 10.600.

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Precios de combustibles: La diferencia de precios de Petropar y los privados

La brecha entre Petropar y los emblemas privados actualmente es de G. 400 por litro. La diferencia varía según el tipo de carburante.

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En la nafta común, Petropar comercializa actualmente el litro a G. 6.990, frente a los G. 7.190 de los privados. La diferencia es de G. 200.

Para la nafta intermedia, el precio de Petropar es de G. 7.490, mientras que en los emblemas privados llega a G. 7.690, también con una brecha de G. 200.

La mayor diferencia entre las naftas se registra en la nafta súper. Petropar tiene un precio de G. 8.840, frente a los G. 9.240 de los privados, es decir, G. 400 más por litro.

En el caso del diésel común, el precio de Petropar es de G. 8.290, mientras que los privados lo comercializan a G. 8.690. La diferencia también es de G. 400 por litro.

Por su parte, el diésel premium cuesta actualmente G. 10.300 en Petropar y G. 10.600 en los emblemas privados, con una brecha de G. 300.

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Las subas registradas en Petropar

La comparación también permite dimensionar cuánto aumentaron los combustibles desde febrero.

El mayor incremento porcentual entre las cotizaciones de Petropar corresponde a la nafta común, que pasó de G. 5.190 a G. 6.990. El aumento es de G. 1.800 por litro, equivalente al 34,7%.

La nafta intermedia pasó de G. 5.690 a G. 7.490, también con una suba de G. 1.800, pero equivalente al 31,6%.

En la nafta súper, el precio aumentó de G. 7.040 a G. 8.840, lo que representa un incremento de G. 1.800 o 25,6%.

El diésel común trepó de G. 6.250 a G. 8.290, con un incremento de G. 2.040 por litro, equivalente al 32,6%.

Finalmente, el diésel premium subió de G. 8.050 a G. 10.300. El aumento fue de G. 2.250 por litro, equivalente al 28%.

Los privados aumentaron más

En términos porcentuales, los incrementos aplicados por los emblemas privados fueron superiores a los de Petropar en los cinco productos comparados.

La mayor suba se registró en el diésel común, cuyo precio pasó de G. 6.250 a G. 8.690, un incremento de G. 2.440 por litro, equivalente al 39%.

La nafta común aumentó de G. 5.190 a G. 7.190, es decir, G. 2.000 más por litro o 38,5%.

La nafta intermedia pasó de G. 5.690 a G. 7.690, con un aumento de 35,1%, mientras que la nafta súper subió de G. 7.040 a G. 9.240, equivalente a 31,3%.

En tanto, el diésel premium pasó de G. 8.050 a G. 10.600, lo que representa un aumento de G. 2.550 por litro o 31,7%.

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¿Cuánto más barato está Petropar?

Si se toma como referencia la diferencia actual entre ambas categorías, Petropar mantiene una ventaja de precios frente a los emblemas privados, aunque la brecha no es uniforme.

De esta manera, aunque los combustibles de Petropar también acumularon importantes aumentos durante el año, la petrolera estatal conserva actualmente precios inferiores a los del sector privado en todos los productos incluidos en esta comparación.

La diferencia de precios, no obstante, se mantiene relativamente acortada: en promedio, llenar un tanque con combustibles de Petropar representa un ahorro de G. 300 por cada litro frente a los valores considerados para los emblemas privados.

El comportamiento de los precios se da luego de las sucesivas modificaciones registradas durante el año, en un escenario marcado por la evolución de las cotizaciones internacionales de los combustibles y los costos de reposición.