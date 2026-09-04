¡Atención conductores! Este fin de semana habrá desvíos por obras de Tape Tuja de Luque

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que avanzan los nuevos frentes de trabajo en el denominado Corredor Vial Las Residentas. Debido a los trabajos, este sábado 5 y domingo 6 de septiembre se implementarán nuevos esquemas de circulación en la avenida Elizardo Aquino (Tapé Tujá) y la Autopista Silvio Pettirossi, con el objetivo de facilitar la ejecución de trabajos previstos en ambos sectores.

La circulación no será interrumpida por completo durante las tareas. En ambos puntos se aplicarán desvíos y se habilitarán carriles en doble sentido de manera alternada, de acuerdo con el frente de trabajo correspondiente a cada jornada.

En la zona de la Autopista Silvio Pettirossi, las tareas consistirán en el montaje de grandes piezas de hormigón correspondientes a los vanos N° 5 y 6, que formarán parte de la estructura del futuro viaducto del Corredor Vial Las Residentas. Mientras que, en la avenida Elizardo Aquino, en la intersección con la avenida Sudamericana, se instalarán estructuras destinadas al drenaje de la zona.

Para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios de la vía, se implementará un plan de contingencia vial que contempla la habilitación temporal de los carriles disponibles y el direccionamiento del tránsito según el sentido de los trabajos.

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Organización del tránsito en la avenida Elizardo Aquino

El sábado 5 de septiembre, el carril de salida de Luque permanecerá inhabilitado debido a las obras. Por este motivo, los conductores que se dirijan hacia Tape Tuja deberán utilizar un desvío por calles internas.

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El recorrido alternativo comenzará en la esquina de la estación Copetrol, donde se encuentra el semáforo, para continuar por las calles Emiliano R. Fernández y Sauce hasta Leonismo Luqueño, desde donde podrán retomar la avenida Elizardo Aquino. Como alternativas, los conductores también podrán utilizar normalmente arterias como Don Atilano Cáceres, Silvio Pettirossi y Ñu Guasu. Sin embargo, quienes tengan como destino Tape Tuja deberán utilizar el recorrido establecido para el desvío.

El domingo 6 de septiembre, la dinámica se invertirá. Los trabajos se trasladarán al carril de ingreso a Luque, que permanecerá inhabilitado, por lo que ambos sentidos de circulación serán canalizados por el carril de salida hacia Asunción.

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Esquema de circulación en la Autopista Silvio Pettirossi

El sábado 5 de septiembre, los trabajos se concentrarán en el montaje del vano N° 5, esta estructura de hormigón será la superficie por donde circularán los vehículos una vez habilitado el futuro viaducto. Para ello, será inhabilitado el carril de salida de Asunción. Durante este periodo, ambos sentidos de circulación serán canalizados por el carril de ingreso a la capital, que funcionará temporalmente en doble sentido.

El domingo 6 de septiembre, la dinámica se invertirá con el montaje del vano N° 6. En esta jornada será inhabilitado el carril de ingreso a Asunción, mientras que ambos sentidos de circulación utilizarán el carril de ingreso a Luque.

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Recomendaciones para los conductores

El MOPC solicita a los conductores que transiten por estos sectores reducir la velocidad al aproximarse a las zonas de obras, respetar la señalización temporal y seguir las indicaciones del personal encargado de dirigir el tránsito.

Asimismo, se recomienda prever posibles demoras y, cuando sea posible, utilizar rutas alternativas para reducir el tiempo de viaje durante el fin de semana. Para consultas o reclamos relacionados con las intervenciones, se encuentra habilitada la línea telefónica 0985203381.

Las obras del Corredor Vial Las Residentas y la duplicación de la avenida General Elizardo Aquino (Tape Tuja) contribuirán a transformar las condiciones de circulación y mejorar la calidad de vida de unas 500.000 personas en el área metropolitana de Asunción y Luque. Las intervenciones permitirán agilizar la movilidad urbana y reducir los tiempos de desplazamiento, al tiempo que fortalecerán la integración entre municipios mediante soluciones técnicas orientadas a responder a las necesidades de la ciudadanía.

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Obra con millonario encarecimiento

La obra es ejecutada por la firma Benito Roggio e Hijos S.A., representada por Óscar Franco, bajo la supervisión del MOPC. Fue adjudicada a través de la Fundación Parque Tecnológico Itaipú Paraguay (FPTI-PY), un mecanismo cuestionado porque sus procesos no están sujetos a la Ley N.º 7021 de Contrataciones Públicas, situación que limita los niveles de control y transparencia que se aplican a las adquisiciones estatales.

La iniciativa, financiada por Itaipú Binacional, había sido adjudicada por G. 133.573 millones, según informó en su momento el MOPC. Sin embargo, la institución comunicó posteriormente que la inversión ya asciende a G. 166.960 millones, que representa un incremento de G. 33.387 millones (US$ 5,6 millones al cambio actual), equivalente a un aumento de aproximadamente 25% respecto al monto inicialmente adjudicado.

Según explicó el MOPC en su momento, el incremento respondió a trabajos incorporados al diseño final del proyecto, principalmente obras hidráulicas, un puente, además de retornos, rotondas e intersecciones.