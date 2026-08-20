Tape Tuja: así avanza el viaducto de retorno de la encarecida obra financiada por Itaipú

La duplicación de la ruta D025, avenida General Elizardo Aquino, más conocida como Tape Tuja y denominada Corredor Vial Las Residentas, avanza en distintos frentes, principalmente con la construcción del futuro viaducto de retorno en la zona del Parque Ñu Guasu, sobre la autopista Silvio Pettirossi.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que ya concluyó el montaje de las 48 vigas principales de la estructura, un avance que acerca la habilitación de esta nueva conexión elevada, que permitirá agilizar la salida del tránsito desde el centro de Luque hacia Asunción y reducir la congestión en el entorno de Ñu Guasu y la avenida Silvio Pettirossi.

“La estructura está conformada por ocho vanos, cada uno con seis vigas longitudinales. Las piezas pretensadas tienen longitudes variables de entre 22 y 28 metros, adaptadas a la curvatura del trazado, y pesan entre 20 y 30 toneladas, por lo que su instalación requirió el despliegue de grúas de gran capacidad”, informó la institución.

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Ahora se avanzará con el montaje de las prelosas

Con las vigas principales ya posicionadas, el frente de obras se prepara para iniciar el montaje de las prelosas prefabricadas. Estos elementos serán colocados con apoyo de grúas y funcionarán como encofrado para el posterior cargamento de la losa tablero, superficie definitiva por donde circularán los vehículos.

La vía elevada fue concebida como una conexión unidireccional que funcionará como retorno en “U”, facilitando el desplazamiento de quienes circulan desde Luque, por Tape Tuja, hacia Asunción. La infraestructura busca, además, descongestionar uno de los puntos de mayor demanda vehicular de la zona.

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En paralelo, también avanzan los trabajos de duplicación de Tape Tuja propiamente. La intervención busca mejorar la circulación en el cruce con la autopista Silvio Pettirossi, en la zona del Parque Ñu Guasu, mediante una alternativa que permitirá ordenar los movimientos vehiculares y reducir los puntos de conflicto existentes en este tramo.

Los trabajos están a cargo de Benito Roggio e Hijos S.A., con financiamiento de Itaipú Binacional y fiscalización del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

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Obra con millonario sobrecosto

La obra, ejecutada por Benito Roggio e Hijos S.A., representada por Óscar Franco, fue adjudicada a través de la Fundación Parque Tecnológico Itaipú Paraguay (FPTI-PY), un mecanismo cuestionado debido a que sus procesos no están sujetos a la Ley N° 7021 de Contrataciones Públicas. Esta situación limita los niveles de control y transparencia que rigen las adquisiciones estatales.

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La iniciativa, financiada por Itaipú Binacional, había sido adjudicada por G. 133.573 millones, según informó en su momento el MOPC. Sin embargo, posteriormente la institución comunicó que la inversión ya ascendía a G. 166.960 millones.

El incremento es de G. 33.387 millones, unos US$ 5,6 millones al cambio actual, lo que representa aproximadamente un 25% más que el monto inicialmente adjudicado.

Según explicó el MOPC en su momento, el aumento respondió a trabajos incorporados al diseño final del proyecto, principalmente obras hidráulicas, un puente, además de retornos, rotondas e intersecciones.