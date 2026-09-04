Exportadores advierten que la caída del dólar ya golpea sus costos

La fuerte caída del dólar frente al guaraní genera preocupación entre los exportadores paraguayos. Sebastián González, de la Cámara Paraguaya de Exportadores (Capex), sostuvo que el sector está absorbiendo un impacto creciente porque sus ingresos se generan principalmente en dólares, mientras que buena parte de sus costos están expresados en guaraníes.

“No nos molesta el dólar. Es algo por lo cual trabajamos por el tema de las exportaciones”, explicó. Sin embargo, señaló que con el tipo de cambio actual las empresas están recibiendo menos guaraníes por los mismos ingresos en moneda estadounidense.

González sostuvo que la situación ya obliga a las empresas exportadoras a tomar medidas financieras y estructurales para compensar la diferencia cambiaria.

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Paraguay, con una caída mayor que sus vecinos

El representante de Capex afirmó que el comportamiento del dólar en Paraguay presenta una diferencia importante frente a otras economías de la región. Según el análisis del gremio, Brasil registró una depreciación del 7%, Perú del 5%, Chile del 2% y Uruguay prácticamente no tuvo variación, mientras que Paraguay acumula una pérdida de valor del dólar cercana al 20%.

González aclaró que el sector no pretende que el dólar vuelva a niveles de G. 7.500 u G. 8.000. Como referencia, mencionó el tipo de cambio de G. 6.584 utilizado en el Presupuesto General de la Nación (PGN), y sostuvo que, de acuerdo con los análisis del gremio, ese valor debería ser una referencia para el mercado paraguayo.

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El empresario también cuestionó la diferencia entre el comportamiento del dólar a nivel internacional y la caída registrada en Paraguay. Mencionó el índice DXY, que mide el desempeño del dólar frente a una canasta de monedas, como uno de los indicadores que el sector analiza para evaluar el escenario.

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Menos guaraníes pese al aumento de las exportaciones

González también puso el foco en un escenario que considera contradictorio: Paraguay está exportando más, pero esos ingresos se convierten a un tipo de cambio menor.

Según sus cálculos, esta diferencia representa alrededor del 19%, equivalente a unos US$ 2.342 millones. El representante de Capex sostuvo que una parte de esos recursos podría haber tenido impacto en la recaudación tributaria, especialmente en un momento en que también existen preocupaciones sobre los ingresos fiscales.

“Generamos divisas, generamos empleo”, remarcó González, quien insistió en que el efecto cambiario no solo afecta a las empresas, sino que puede tener consecuencias sobre distintos sectores de la economía.

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Exportadores enfrentan costos adicionales

A la presión cambiaria se suma, según Capex, el denominado “costo mediterráneo” que enfrenta Paraguay por su condición de país sin litoral marítimo.

González estimó que el traslado de un contenedor puede representar entre US$ 500 y US$ 800 adicionales. A esto se agregan los problemas vinculados con la navegabilidad de los ríos y los costos logísticos para trasladar la producción hasta los mercados internacionales.

Para las empresas, el escenario se vuelve más complejo cuando intentan trasladar estos mayores costos al precio final. El representante de Capex explicó que los compradores internacionales comparan constantemente los precios paraguayos con los de competidores de países como Argentina o Brasil.

“Estás fuera de precio”, resumió al describir lo que ocurre cuando un exportador intenta aumentar el valor de sus productos para compensar sus costos.

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Riesgo para mercados conquistados durante años

El problema, según González, trasciende el resultado inmediato de las empresas. También está en juego la permanencia en mercados internacionales que demandaron años de trabajo y recursos para ser conquistados.

El empresario señaló que algunos exportadores tienen clientes desde hace más de dos décadas y que perder esos mercados significaría resignar una trayectoria construida con inversiones, participación en ferias, desarrollo de productos y esfuerzos comerciales.

“Cuesta muchísimo cerrar y decir: ‘No, hasta acá puedo’”, expresó.

Ante este escenario, sostuvo que varios exportadores ya analizan cuánto tiempo más podrán sostener sus actuales condiciones comerciales sin trasladar los mayores costos a sus clientes.

Capex plantea una posible intervención cambiaria

González consideró que el Gobierno cuenta con herramientas para enfrentar la situación y mencionó como posibilidad una intervención más activa en el mercado cambiario mediante la compra de dólares.

Según explicó, una medida de este tipo no necesariamente debería interpretarse como una política intervencionista permanente, sino como una herramienta para evitar una caída excesiva del tipo de cambio.

El reclamo se produce en momentos en que Paraguay busca atraer nuevas inversiones y avanzar hacia una mayor transformación de materias primas para generar productos con valor agregado. Para Capex, ese proceso puede generar más ingreso de divisas a futuro, pero también podría profundizar las dificultades de los sectores exportadores si el tipo de cambio continúa deteriorándose.

“Hoy en día se pierde directamente. Estamos trabajando a pérdidas”, afirmó González, al describir el impacto que el actual escenario cambiario tiene sobre la industria exportadora.