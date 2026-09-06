ANDE: con “Ñande Ahorro”, más de 100.000 clientes financiaron sus deudas

La promoción “Ñande Ahorro”, de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), ofreció mecanismos de alivio a los morosos del servicio eléctrico, mediante la exoneración de recargos e intereses para las opciones de pago al contado y facilidades para la suscripción de acuerdos de financiación.

Según los datos oficiales suministrados por la empresa estatal, la iniciativa cerró con una importante participación, que impactó tanto en la recaudación como en la actualización de la base de datos comerciales de la empresa eléctrica estatal.

El reporte institucional destaca que 107.626 clientes formalizaron acuerdos de financiación durante el período de vigencia de la promoción, lo que permitió a la ANDE encauzar el cobro de una mora acumulada de más de US$ 123 millones.

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Por otra parte, un total de 419.000 usuarios optó por la cancelación al contado de sus facturas pendientes, acogiéndose a la exoneración completa de los recargos por mora que aplicaba la estatal.

Asimismo, dentro de la misma campaña, unos 18.000 clientes realizaron gestiones de regularización técnica y comercial. Entre los trámites efectuados se incluyen la actualización de titularidad de los suministros, el ajuste de la carga instalada y el cambio de servicio de monofásico a trifásico.

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Regularización comercial y lectura institucional

Desde la ANDE señalaron que la respuesta obtenida refleja la disposición de los usuarios para ponerse al día con sus obligaciones cuando se ofrecen mecanismos flexibles de pago.

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“La importante respuesta obtenida durante la promoción demuestra el interés de los clientes en regularizar sus obligaciones y mantener sus suministros en condiciones comerciales adecuadas”, expresaron desde la empresa pública a través de un comunicado.

Finalmente, la dirección de la ANDE afirma que estos resultados representan un avance en el fortalecimiento de la gestión comercial de la empresa y ratificó su compromiso de continuar ofreciendo alternativas de atención y soluciones operativas a la ciudadanía.