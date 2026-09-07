Conozca la licitación del MOPC para el diseño del Centro de Frontera de Puerto Falcón

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) prevé gastar G. 4.429.386.451 en el llamado N° 02/2026, correspondiente a la “Licitación Pública Internacional para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo del Mejoramiento del Centro de Frontera de Puerto Falcón”, según los datos consignados en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC).

El proceso, identificado con el ID N° 487605, es financiado con recursos del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM), mediante el Convenio FOCEM N° 01/25.

La contratación contempla la elaboración del diseño ejecutivo, planos y documentación técnica necesarios para la futura intervención del puesto fronterizo. Sin embargo, el PBC también establece requerimientos de equipamiento y movilidad para las tareas de supervisión de la Unidad Ejecutora.

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Camioneta y equipo informático de alta gama

Entre las exigencias figura la disponibilidad de una SUV 4x4 0 km, con una potencia mínima de 204 CV y cámara de visión de 360 grados. El vehículo deberá contar además con seguro contra todo riesgo y tendrá asignado un consumo de hasta 800 litros de combustible por mes, de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego.

El documento también establece especificaciones para las estaciones de trabajo que deberán ser utilizadas durante el desarrollo de la consultoría. Se solicitan equipos con procesadores Intel Core i9 o Apple M3 Max, 64 GB de memoria RAM y tarjetas gráficas NVIDIA RTX 4090 de 16 GB, entre otras características.

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Las especificaciones planteadas corresponden a equipos de elevada capacidad de procesamiento, habitualmente utilizados para tareas como modelado y renderizado 3D, edición audiovisual, inteligencia artificial y otras aplicaciones de alta demanda computacional.

El PBC no solo establece las características técnicas de los equipos, sino que contempla que estos recursos estén disponibles para las tareas vinculadas a la supervisión del proyecto.

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Cuatro consorcios presentaron ofertas

La disputa por el contrato comenzó formalmente el pasado 3 de agosto de 2026, cuando el MOPC recibió las ofertas técnicas —correspondientes al denominado “Sobre 1”— de cuatro consorcios integrados por firmas paraguayas, argentinas y brasileñas.

El Consorcio Centro de Frontera está integrado por Roberto Vera Vierci - Ingeniería y Consultora de Calidad S.A. y Electroconsult Paraguaya S.A., de Paraguay, y Serman y Asociados S.A., de Argentina. El Consorcio IC reúne a las argentinas Control S.A. e IATASA. Por su parte, el Consorcio Frontera Falcón está conformado por INTEC S.A., de Paraguay, y las brasileñas PROSUL Ltda. y EICOMNOR Ltda. Finalmente, el Consorcio Desarrollo Falcón está integrado por CSI Ingenieros S.A., con presencia en Uruguay y Paraguay, y las paraguayas Tecnicon S.A. y GEPG S.A.

Sin embargo, el proceso aún se encuentra en una etapa de evaluación de las propuestas tecnicas, pues solo fueron abiertas el sobre 1, mientras que las ofertas económicas (Sobre 2) permanecen cerradas y bajo resguardo en la Jefatura de Gabinete del MOPC. Estas recién serán conocidas una vez concluida la evaluación técnica, para determinar cuáles propuestas alcanzan el puntaje mínimo requerido de 85 puntos y pueden avanzar a la siguiente etapa del proceso.

La documentación presentada por los oferentes incluye miles de páginas de antecedentes, propuestas técnicas y documentación administrativa.

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De acuerdo con el PBC, la propuesta técnica tiene un peso del 90% en la evaluación, mientras que la propuesta económica representa el porcentaje restante.

Para participar del proceso, los oferentes debieron presentar además una Garantía de Mantenimiento de Oferta equivalente al 5%, conforme a las condiciones establecidas en el pliego.

Anticipo y pagos previstos

En cuanto al esquema de pagos, el contrato contempla un anticipo del 10%, se prevén cinco informes mensuales mensuales, según el cronograma establecido en las condiciones de contratación.

El pliego también establece una retención del 0,5% en concepto de FOPREP y contempla penalizaciones en caso de incumplimientos o atrasos en el cronograma de ejecución.

En particular, si el avance de los trabajos presenta un atraso superior al 5% respecto del cronograma aprobado, se prevé una retención del 10% de los certificados correspondientes, conforme a las condiciones del llamado.

La contratación, por tanto, no se limita al diseño de la futura intervención del Centro de Frontera de Puerto Falcón. Las condiciones también contemplan recursos materiales destinados a las labores de supervisión y seguimiento del proyecto, con especificaciones que incluyen un vehículo 0 km y equipos informáticos de alta capacidad.