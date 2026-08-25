Ministerio de Energía: “Estamos en contra de despojar a la ANDE de sus atribuciones”, dice Sitrande

El pacto fue sellado tras la mediación directa del presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre (ANR-HC), y el vicelíder de la bancada oficialista, Alejandro Aguilera. Ambos legisladores asumieron el compromiso formal de desconvocar la discusión del punto 13 del orden del día, desactivando temporalmente el conflicto con el estamento sindical del sector eléctrico.

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El factor internacional y los recursos estratégicos

El impulso repentino de esta propuesta legislativa —diseñada para fusionar y reorganizar diversos entes del sector energético— no es casual. Fuentes parlamentarias señalan que el interés gubernamental cobró renovada fuerza luego de la reciente visita oficial del vicepresidente Pedro Alliana a los Estados Unidos, marco en el cual representantes del gobierno norteamericano habrían expresado interés en la prospección y explotación de uranio en suelo paraguayo.

🔶Baja la tensión: Cartistas reculan con tratamiento de Ministerio de Energía y Sitrande frena protesta



🔶 "No estamos en contra del Ministerio de Energía. Más estamos en contra del ente regulador porque la ANDE tiene algunas atribuciones que nosotros vemos que el ente regulador… pic.twitter.com/YqC7fzQ9TB — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) August 25, 2026

Esta arista geopolítica añade una capa de complejidad al proyecto: crear un marco institucional único con rango ministerial para coordinar no solo la matriz eléctrica nacional, sino también la exploración minera y de hidrocarburos de cara a las próximas décadas.

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“No estamos en contra de crear un Ministerio, de lo que estamos en contra es de despojar a la ANDE de sus atribuciones clave como fijar tarifas y elaborar su Plan Maestro. Si se debilita a la ANDE, se perjudica directamente la calidad del servicio a los usuarios”, expresó Adolfo Villalba, Secretario General de Sitrande.

Pero detrás de la postergación legislativa subyace una profunda controversia estructural sobre el modelo energético paraguayo: dos visiones antagónicas respecto al rol de la empresa estatal de electricidad y la necesidad de reformas de mercado:

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Postura de Sitrande

Los trabajadores insisten en que la energía es un servicio público esencial, que al pasar a manos privadas, este sector no mantendrá tarifas accesibles para la ciudadanía. Sostienen que la infraestructura física (tendido de red y postes) no admite duplicación rentable de competidores. Remarcan que la ANDE cuenta con Plan Maestro al 2040/2050, pero los gobiernos desvían sus recursos hacia otros gastos del Estado.

Postura de libre mercado

Otra línea crítica a esta situación es la de la libre competencia que argumenta que el monopolio estatal infringe el Art. 107 de la Constitución Nacional y frena la competitividad. En ese sentido, se señala que en telecomunicaciones e infraestructura internacional, la red se comparte previo pago de canon o alquiler. Se sustentan en que la superabundancia hidroeléctrica evidencia que el modelo monopólico actual es insuficiente.

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🔶 "Nosotros tenemos nuestro punto de vista y nuestra filosofía. Yo, por lo menos, entiendo, y muchos compañeros, entendemos que la energía eléctrica es un servicio esencial… https://t.co/fZ5yWiYisQ pic.twitter.com/DwPdCnbubi — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) August 25, 2026

El desafío inminente: 2030 y el fin de la abundancia energética

Uno de los puntos de convergencia entre analistas y gremialistas es la urgencia con la que el país debe afrontar el horizonte del año 2030-2032. En esa fecha, según proyecciones oficiales, Paraguay consumirá el 100% de la energía excedente que le corresponde en las binacionales Itaipú y Yacyretá.

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Desde el gremio sindical aseguran que la ANDE tiene diseñados planes técnicos robustos en transmisión y generación limpia, pero que los sucesivos gobiernos han utilizado a la entidad como una fuente de financiamiento para cubrir gastos de patronaje político o compras estatales secundarias, despojándola del capital necesario para la ejecución oportuna de sus obras clave.

Puntos Clave del Compromiso Legislativo

Postergación sin fecha de votación : El proyecto impulsado en la Cámara Baja no será tratado hasta instalar mesas de diálogo técnico.

Mesas de trabajo con expertos : Se acordó la participación de exautoridades del sector (como Pedro Ferreira) y otros especialistas en materia energética para revisar el proyecto.

Preservación de la Planificación : Sitrande exige que la Dirección de Planificación no sea extirpada de la ANDE para pasar a manos del nuevo ministerio o ente regulador.

Apertura a la Generación Privada: El gremio recordó que apoyó la ley que permite al sector privado invertir en generación de energía, demostrando disponibilidad para esquemas mixtos bien regulados.

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🔶 "La ANDE tiene su plan maestro establecido desde el 2040 hasta el 2050. Pero, ¿qué va a hacer si no tiene recursos?", Adolfo Villalba, secretario general del SITRANDE.… https://t.co/fZ5yWiYisQ pic.twitter.com/r4bLAERICN — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) August 25, 2026

Hacia un debate nacional sin urgencias corporativas

El acuerdo temporal alcanzado en la Cámara de Diputados abre una ventana de oportunidad para discutir la política energética nacional con mayor rigor técnico e inclusión.

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La creación de un Ministerio de Energía o de un ente regulador no debe responder únicamente a proyectos coyunturales de inversión extranjera ni al blindaje irrestricto de esquemas vigentes. El verdadero reto es configurar un marco legal transparente que atraiga inversiones en nuevas fuentes renovables (como energía solar o subastas para centros de tecnología), garantizando al mismo tiempo la soberanía energética, la solvencia técnica de la ANDE y la sostenibilidad financiera del país.