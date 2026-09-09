Consejo Empresarial busca mayor previsibilidad para las inversiones en Paraguay

El Gobierno avanza en las reuniones con los miembros del Consejo Empresarial, quienes el lunes pasado, en el marco del Día de la Industria, que se celebra el 8 de septiembre de cada año, eligieron a sus representantes para estar al frente de la instancia.

El Consejo Empresarial, creado mediante la Resolución N.° 254/26, tiene como objetivo establecer trabajos con una visión de largo plazo y continuar con una agenda estratégica para el país.

En esa línea, Enrique Duarte, presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), fue elegido como el titular del Consejo Empresarial-integrado por 15 gremios del país-, mencionó que la citada instancia de diálogo y planificación público-privada tendrá como objetivo principal trabajar en la generación de políticas públicas y en la previsibilidad en el tiempo de lo que serán las inversiones en Paraguay.

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Continuar trabajos con el Gobierno de turno

Aseguró que, se busca una forma de que los programas trasciendan los Gobiernos, de manera a que, cuando asuma una nueva administración del Estado, los trabajos impulsados no paren. Para él, empezar de vuelta algo “sería una pérdida para el país”.

“La idea es que sea un lugar de diálogo sin criterios políticos, sino puramente económico, en donde todo se pueda mirar hacia adelante y hacer que el país sea cada vez más previsible”, destacó.

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Política industrial de largo plazo

Por su parte, el ministro de Industria y Comercio (MIC), Marco Riquelme, explicó que la creación del Consejo Empresarial parte de la convicción de que el plan industrial en Paraguay debe convertirse en una política de Estado con una visión de largo plazo.

El ministro sostuvo que una de las claves para alcanzar esa continuidad será la cocreación de la política industrial entre el sector público y privado.

A esto sumó la necesidad de que el sector privado permanezca involucrado y dé seguimiento a los proyectos acordados, de manera a promover su continuidad.

Gremios serán protagonistas

Duarte comentó que lo acompañará en la gestión como vicepresidente Jorge Bunchicoff, actual presidente de la Cámara de Empresas Maquiladoras (Cemap).

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Explicó que, más que una presidencia, el Consejo funcionará como un cuerpo colegiado, en el que todos sus integrantes participarán en el análisis de temas relacionados con infraestructura, energía, legislación, políticas públicas y cuestiones monetarias, entre otros.

Añadió que el objetivo será “escuchar de primera mano” las posiciones de quienes están en el Estado y del sector privado para buscar puntos de consenso.