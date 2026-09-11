Pese a alerta del BCP, siguen circulando imágenes falsas de los nuevos billetes del guaraní

El Banco Central del Paraguay (BCP) salió al paso de las publicaciones que circulan en redes sociales sobre los supuestos nuevos diseños de la nueva familia de billetes del guaraní y aseguró que esas imágenes no corresponden a las oficiales. Ya ayer, la institución aclaró en un comunicado público que todas esas ilustraciones son parte de una desinformación vía Internet, pero aún así, esos mensajes siguen circulando en whatsapp y redes sociales continúa el bulo.

Al parecer, la confusión se inició con el anuncio oficial de la banca matriz de que en octubre lanzará las nuevas ilustriaciones de billetes, en el marco de otro aniversario de la moneda paraguaya, el guaraní. Sin embargo, el BCP no difundió cómo serán esos nuevos diseños, vale decir, todo lo que está circulando, es falso.

¿Cuándo se darán a conocer los diseños reales del guaraní?

Según informó la institución, los nuevos diseños serán dados a conocer oficialmente el próximo 5 de octubre, en el marco de una presentación oficial, y posteriormente, estarán disponibles en sus canales oficiales, incluido su sitio web y redes sociales.

Por ese motivo, exhortó a la ciudadanía a no difundir contenidos cuya autenticidad no haya sido confirmada por la institución.

La fecha de aniversario del guaraní

El guaraní cumplirá 83 años el próximo mes y para celebrarlo, el BCP presentará la nueva familia de billetes. Se trata de una de las monedas más antiguas y estables de la región.

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Sin embargo, la institución aclaró que la fecha del lanzamiento de diseños no marcará la salida inmediata de los nuevos ejemplares a las calles.

El cambio forma parte de un proceso que la banca matriz que comenzó en 2022 en el que busca renovar, además del diseño, los materiales y las medidas de seguridad.

Los billetes actuales conservarán su validez y, cuando empiece la emisión de la nueva familia, ambas versiones coexistirán durante un periodo.

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La antigüedad del guaraní: ¿cuándo circularon los primeros billetes?

El guaraní nació el 5 de octubre de 1943 por medio del Decreto Ley Nº 655, que estableció el Régimen Monetario Orgánico de la República del Paraguay. La nueva moneda reemplazó al peso paraguayo, según datos del BCP.

Los primeros billetes aparecieron el 8 de septiembre de 1944. Aquella familia tenía siete valores: G. 1, G. 5, G. 10, G. 50, G. 100, G. 500 y G. 1.000. No todos tenían el mismo tamaño, ya que las dimensiones variaban según el valor.

Desde 1952, tras la creación del Banco Central del Paraguay por el Decreto Ley Nº 18, la emisión quedó a cargo del BCP.

Cómo cambiaron los billetes con el paso de los años

Una de las mayores modificaciones llegó el 15 de agosto de 1963. Paraguay estrenó una segunda familia de billetes, unificó sus dimensiones e incorporó los valores de G. 5.000 y G. 10.000. En diciembre de 1976, los billetes de G. 1, G. 5 y G. 10 fueron sustituidos por monedas debido a su alta rotación y corta vida útil.

Otro cambio apareció en 1979. Por primera vez, un billete incluyó la denominación escrita en idioma guaraní en el reverso. Fue el de G. 5.000. El cono monetario volvió a ampliarse en 1990 con el billete de G. 50.000.

En 1998 apareció el de G. 100.000 y en 2006 se incorporó el de G. 20.000. También hubo cambios en los personajes y en los sistemas de seguridad.

En 2008, el billete de G. 50.000 con la figura del Soldado Paraguayo fue sustituido por una nueva serie con Agustín Pío Barrios, Mangoré. Desde 2002, los billetes incorporaron marcas para facilitar su identificación a personas con discapacidad visual.

En 2016, las nuevas series de G. 20.000, G. 50.000 y G. 100.000 sumaron modificaciones en los hilos de seguridad.

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Billetes de polímero: otro cambio en la historia del guaraní

El billete de G. 2.000 apareció en 2009 y marcó una novedad: fue el primer billete paraguayo fabricado con polímero.

Ese valor sustituyó en la práctica al billete de G. 1.000, que pasó al grupo de monedas. En 2011, el BCP también incorporó el polímero al billete de G. 5.000. Este material ofrece mayor resistencia para denominaciones que pasan con frecuencia de una mano a otra.

Nueva familia de billetes: qué cambiará en Paraguay

El Directorio del BCP aprobó el 5 de octubre de 2022 el inicio del proyecto para renovar toda la familia de billetes. El plan conserva las denominaciones de G. 2.000, G. 5.000, G. 10.000, G. 20.000, G. 50.000 y G. 100.000. Sin embargo, el rediseño no representa una reconversión de la moneda, según aclaró la institución.

La banca matriz fue explícita al describir el alcance del proyecto que no contempla cambiar el cono monetario ni suprimirá ceros. De hecho, el guaraní es la única moneda en la región que aún no sufrió una reconversión monetaria (la famosa “eliminación de tres ceros”).

No obstante, los nuevos billetes tendrán largos diferentes, aunque conservarán el mismo ancho. Esta característica facilitará el reconocimiento de cada valor a personas con dificultades visuales.

Las denominaciones menores usarán polímero, mientras que las de valores medios y altos mantendrán el algodón. También habrá nuevos elementos de seguridad y cambios en algunos colores.

La temática incluirá personajes históricos, ecorregiones del Paraguay, paisajes, fauna, flora y elementos del patrimonio cultural del país.

Qué pasará con los billetes actuales

Los billetes que hoy están en circulación no perderán su valor cuando aparezca la nueva familia. El esquema previsto por el BCP establece una etapa de convivencia entre los billetes actuales y los nuevos.

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Después, la familia anterior será retirada de forma gradual hasta su posterior desmonetización. Esto significa que no existe, hasta ahora, una disposición oficial que obligue a cambiar todos los billetes a partir del 5 de octubre, fecha en que el BCP presentará los diseños de la nueva familia.