Nuevos billetes de guaraní: BCP detalla cambios, medidas de seguridad y cuándo circularán

El BCP lanzará oficialmente la nueva familia de billetes del guaraní el próximo 5 de octubre, una fecha emblemática que coincide con el 83° aniversario de la moneda nacional. Esta reforma integral abarcará cambios profundos en materia de diseño, seguridad y dimensiones de cada denominación.

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Ante la inquietud sobre qué sucederá con el dinero físico en efectivo que circula en la actualidad, César Rojas Aseretto, tesorero del BCP, llevó tranquilidad a la población: “Estos nuevos billetes van a coexistir con los actuales que están en circulación, eso hay que decirlo enfáticamente. Los billetes actuales no es que van a quedar fuera de circulación, sino que van a coexistir con los nuevos, hasta que naturalmente lleguen a su deterioro”, explicó la autoridad.

Una nueva historia comienza.



El Banco Central del Paraguay presenta la nueva familia de billetes del Paraguay, resultado de un proceso que reúne historia, cultura, biodiversidad, accesibilidad, innovación y seguridad.



Lanzamiento oficial

Lunes 05/10 | 14.30 horas

Aula Magna del… pic.twitter.com/ZbHiE4JMHU — Banco Central del Paraguay (@BCP_PY) September 8, 2026

Diseños con valor histórico y cultural: ¿cómo se definieron?

La creación de los nuevos billetes de guaraníes se extendió durante un trabajo de análisis de más de tres años. “A partir del 2021 se viene teniendo reuniones permanentemente con los grupos de biólogos e historiadores. A partir de ahí, entonces, cada elemento que tiene tanto en el anverso como el reverso de nuestro billete está ubicado justificadamente”, detalló Rojas Aseretto.

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El objetivo central del rediseño es trazar una cronología narrativa que recorra la identidad nacional a lo largo de las distintas denominaciones:

Evolución histórica

El relato comenzará desde el billete de 2.000 guaraníes. “La idea es mostrarle al mundo la cronología de nuestra historia desde la aparición de los guaraníes, siguiendo un poco los religiosos, los padres de la patria, las educadoras, hasta los tiempos en donde aparecen también nuestros artistas”, puntualizó el funcionario.

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La serie incorporará las ecorregiones paraguayas, sus ríos, la fauna y la flora autóctona, buscando “homogeneizar todas las denominaciones”.

Sobre borradores que circulan en redes

Respecto a las maquetas que se difundieron en internet, el tesorero desmintió que sean reales. “Todo lo que está circulando en redes sociales no son los diseños oficiales, eso se está haciendo en IA. No corresponden a los diseños en absoluto, eso lo mantenemos con absoluta reserva”, aseguró.

Billetes de diferentes tamaños y el 10.000 guaraníes de plástico

Uno de los cambios más importantes estará centrado en la accesibilidad y en la durabilidad del papel moneda.

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En primer lugar, el cono monetario sumará una denominación más al sustrato plástico (polímero). “Actualmente tenemos los billetes de 2.000 y 5.000 que son de polímero. Subimos uno más, es decir, vamos a tener el 10.000 como polímero en esta nueva familia”, adelantó el tesorero del BCP. Así, los valores de 2.000, 5.000 y 10.000 guaraníes serán de plástico, mientras que los billetes de 20.000, 50.000 y 100.000 se confeccionarán en sustrato de algodón.

En segundo lugar, se aplicará una escala decreciente en las dimensiones físicas de cada papel. Aunque el ancho se mantendrá igual en todas las denominaciones, la longitud cambiará en una escala de siete milímetros entre un valor y otro.

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“A partir del 100.000 van a ir cambiando los de 50, los de 20, los de 10... El 100.000 va a ser el más grande y va a ir achicándose. Esto es pensando en algo inclusivo, especialmente para aquellas personas con dificultades de visión”, detalló Rojas Aseretto.

Actualmente, las autoridades trabajan junto a representantes del parque tecnológico para la adaptación técnica previa de los cajeros automáticos a estos nuevos formatos.

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Innovación en medidas de seguridad contra falsificaciones

Ante la consulta sobre si era estrictamente necesario renovar la familia de billetes, desde el Banco Central remarcaron la urgencia de estar actualizados frente al avance del crimen organizado.

“Cuando hablamos de incorporar medidas de seguridad, conforme vaya avanzando la tecnología, también las falsificaciones están adelantadas en ese sentido. Con lo cual, no constituye ningún lujo el hecho de que nosotros vayamos a cambiar el diseño, sino que más bien es una responsabilidad y una necesidad que estemos un paso adelante de estos eventos de falsificaciones”, aseveró Rojas Aseretto.

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La nueva serie contará con hilos de seguridad, hologramas con variación cromática al cambio de ángulo, sustratos especiales y tintas de última generación producidas tras licitaciones públicas internacionales.

¿Se mantienen los ceros en los nuevos billetes?

El representante del ente emisor descartó que en este proceso se eliminen los ceros de la moneda. “Ahí es un tema del cambio de la ley. En su momento se habló de la eliminación de los ceros, pero el Congreso tiene que sancionar eso. Siguen vigentes los ceros, no se ha cambiado absolutamente nada”, aclaró.

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De la misma manera, confirmó que la familia de monedas metálicas (50, 100, 500 y 1.000 guaraníes) mantendrá intacto su diseño y valor actual.

¿Cuándo entran en circulación los nuevos billetes en Paraguay?

Aunque la presentación pública de los diseños se realizará el 5 de octubre de 2026, la distribución real y circulación en las calles demorará unos meses más debido a la logística de producción.

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“Estos nuevos billetes van a ser anunciados el 5 de octubre y se pondrán en circulación en el primer trimestre del 2027”, confirmó el tesorero.

Sobre la coexistencia entre ambas familias, concluyó que “eso sucede así en forma orgánica, no hay un tiempo finito para ello, así que no debe haber ninguna preocupación por parte de la gente”.