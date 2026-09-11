Presupuesto de Salud 2027: ¿A qué gastos se destinará el millonario aumento?

El proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 presentado recientemente al Congreso asciende a G. 166.322.078.980.116 (unos US$ 25.754 millones según el tipo de cambio proyectado para el próximo año), monto que representa un aumento del 11,2% con respecto al presupuesto total aprobado para 2026, de G. 149,6 billones.

En ese sentido, el tipo de cambio presupuestado para 2027 fue de G. 6.458, muy por encima de la cotización actual, en torno a G. 5.900 (aunque menor a los G. 7.800 que se había presupuestado para el PGN 2026).

En este proyecto, el presupuesto del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (Mspybs) pasará de los G. 10,2 billones (US$ 1.307,7 millones al cambio proyectado en 2026) de este 2026 a G. 18,2 billones (US$ 2.818 millones al cambio proyectado de G. 6.458) en 2027.

La diferencia es de G. 7,98 billones, equivalente a un aumento cercano a 78%.

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¿Dónde se concentra el aumento del presupuesto de Salud 2027?

De acuerdo con una revisión documental de ABC, la mayor parte del incremento está concentrada en bienes de consumo e insumos que son el conjunto de productos, materiales y suministros destinados al funcionamiento operativo de los servicios sanitarios y a la atención médica de la población. Este rubro pasa de G. 3,6 billones en 2026 a G. 10,6 billones en 2027.

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La diferencia es de G. 7,02 billones, con una variación del 197,5%. Este aumento representa la mayor parte de todo el incremento presupuestario de G. 7,98 billones previsto para el Ministerio de Salud. Es decuir, el salto hace que los bienes de consumo e insumos pasen a representar una parte mucho mayor del presupuesto total del Ministerio.

¿Qué incluyen los bienes de consumo e insumos?

Pero, ¿cómo están compuestos los bienes de consumo e insumo?

En el presupuesto 2026, dentro de este grupo se encontraban los productos e instrumentos químicos y medicinales, con una asignación de G. 3.289 billones. De ese monto, G. 2.847 billones correspondían a productos farmacéuticos y medicinales.

En tanto, el proyecto 2027 distribuye los recursos entre los distintos programas y unidades del Ministerio.

“Otros gastos” suben 4.440%

El segundo salto más marcado en cuanto al monto global aparece en “otros gastos”, que agrupa pagos diversos que no encajan en servicios personales, compra de bienes, contratación de servicios básicos o inversiones físicas.

El citado grupo pasa de G. 24.009 millones en 2026 a G. G. 1,09 billones, en 2027. La diferencia alcanza G. 1,06 billones equivalente a una suba de 4.440%.

Aunque parte de una asignación mucho menor que bienes de consumo e insumos, en porcentaje de aumento se trata del principal registrado en el presupuesto de Salud. e

Finalmente, entre los bienes de consumo e insumos y los otros gastos se concentra la mayor parte del crecimiento del presupuesto del Ministerio.

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¿Qué pasa con los servicios personales?

Según se observa en los documentos, no ocurre lo mismo en el caso del gasto destinado a servicios personales, que son los destinados a pagar sueldos, remuneraciones, bonificaciones, gratificaciones y el personal contratado que hacen funcionar todo el sistema sanitario presenta una variación mucho menor.

La asignación de dicho rubro pasa de G. 5,14 billones en 2026 a G. 5,18 billones en 2027. El aumento es de G. 39.290 millones, equivalente al 0,76%.

Esto significa que el fuerte crecimiento del presupuesto total de Salud no está explicado por un aumento de similar magnitud en el gasto vinculado al personal.

Los servicios no personales, por su parte, pasan de G. 614.774 millones a G. 666.482 millones. El incremento es de G. 51.709 millones, equivalente al 8,41%.

Esta es la importancia que dieron a la “inversión física”

Mientras los bienes de consumo e insumos aumentan con fuerza, la inversión física registra una reducción. Estas inversiones engloba los recursos del presupuesto destinados a la creación, mejora o compra de bienes tangibles de larga duración que sirven para el funcionamiento del sistema sanitario.

El presupuesto pasa de G. 483.448 millones en 2026 a G. 307.329 millones en 2027. La disminución es de G. 176.119 millones, equivalente al 36,43%.

En el presupuesto 2026, este grupo incluía G. 255.993 millones para construcciones y G. 143.608 millones para equipos de salud y laboratorio. La caída de la inversión física contrasta con el aumento registrado en los gastos de consumo e insumos.

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Transferencias reciben menos recursos

Asimismo, las transferencias que son asignaciones o desembolsos de recursos financieros que la institución otorga a consejos de salud, regiones sanitarias, hospitales u otras entidades públicas también disminuyen en el proyecto 2027.

La asignación pasa de G. 376.635 millones en 2026 a G. 359.349 millones en 2027. La reducción es de G. 17.286 millones, equivalente al 4,59%.

En el presupuesto 2026 figuraban, entre las transferencias, G. 217.726 millones destinados a aportes a entidades con fines sociales y al Fondo Nacional de Emergencia.