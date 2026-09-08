PGN 2027: ¿Qué cambia en el presupuesto del MEF para 2027 respecto al de este año?

El proyecto de PGN 2027 que el Poder Ejecutivo remitió al Congreso Nacional contempla un presupuesto global de G. 166,3 billones (US$ 25.754,4 millones), un déficit fiscal de hasta 3,9% del PIB y una recaudación tributaria 8,6% superior a la prevista para el cierre de 2026.

En este proyecto, el MEF prevé aumento de recursos destinados a jubilaciones y pensiones, pensiones no contributivas, becas y proyectos vinculados con la administración de los recursos y la gestión de las finanzas públicas. Al mismo tiempo, el proyecto reduce fondos para el servicio de deuda, inversiones de sectores superavitarios y transferencias a gobernaciones y municipalidades.

El proyecto que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó al Legislativo incorpora cambios relevantes en la distribución de los recursos de la institución. Aunque el presupuesto total del ministerio baja frente al correspondiente al 2026. Varias áreas reciben incrementos.

Según los dos documentos presupuestarios analizados, el total del MEF baja de G. 28,3 billones en 2026 a G. 28,0 billones en 2027. La diferencia es de G. 188.655 millones, equivalente a una caída de 0,67%.

El cambio se concentra en la composición interna del presupuesto. El Programa Central sube de G. 783.965 millones a G. 971.902 millones, un aumento de G. 187.937 millones, mientras que las partidas no asignables a programas bajan de G. 27,5 billones a G. 27,1 billones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: PGN 2027: Titular del MEF defiende proyección del tipo de cambio y revisión de exenciones tributarias

Pago por jubilaciones y pensiones aumenta 20,22%

Las jubilaciones y pensiones concentran uno de los mayores aumentos del MEF.

El principal incremento por monto aparece en el área de jubilaciones y pensiones. El proyecto para 2027 asigna G. 8,5 billones para estos sectores, frente a G. 7,0 billones del presupuesto de 2026. La diferencia es G. 1,43 billones, equivalentes a un aumento de 20,22%.

El documento identifica esta línea como: “Pago a jubilaciones y pensiones”. Dentro de esa estructura aparecen las jubilaciones y pensiones de funcionarios y empleados del sector público y privado, magistrados judiciales, docentes universitarios, Fuerzas Armadas y fuerzas policiales. En varios de estos componentes también hay cambios en los montos previstos para 2027.

¿Cuánto aumentan para pensiones no contributivas?

Otro aumento se registra en la Dirección General de Pensiones No Contributivas (DNPC). El presupuesto de esta dependencia pasa de G. 185.706 millones en 2026 a G. 225.901 millones en 2027. El aumento es de G. 40.194 millones (21,64%).

En el detalle presupuestario, la mayor parte corresponde a transferencias destinadas al pago de pensiones por medio de las “Transferencias a jubilados y pensionados no contributivos”, que son subsidios del Estado que no exigen aportes previos del beneficiario durante su vida laboral y está destinado a sectores vulnerables o de reconocimiento histórico, como veteranos de la Guerra del Chaco, sus herederos, beneficiarios de pensiones graciables y familiares de policías o militares fallecidos en servicio.

Lea más: PGN 2027 arranca con menor margen fiscal y el MEF exige justificar cada gasto

Fuerte salto en becas para estudios en el exterior

Uno de los movimientos porcentuales más altos aparece en la actividad vinculada con las becas para estudios de maestría, doctorado y especializaciones en el exterior por medio del Programa Nacional de Becas de Posgrado en el Exterior “Don Carlos Antonio López” (Becal).

En el detalle del presupuesto, el monto asociado a este componente pasa de G. 28.336 millones en 2026 a G. 138.809 millones en 2027. La diferencia es de G. 110.473 millones, que representa un incremento de 389,87%.

El salto también explica una parte relevante del aumento del Programa Central del MEF, el cual fue justificado por el ministro Óscar Lovera, en la primera jornada de sesión de la Comisión Bicameral de Presupuesto, porque a su criterio hay que invertir en la capacitación en capital humano, no solo de los jóvenes, sino de los funcionarios públicos. Mencionó la capacitación en el uso de Inteligencia Artificial.

Administración de los recursos del Estado también recibe más fondos

Otra de las áreas que gana peso en la propuesta es la administración de los recursos del Estado. El proyecto 2027 la identifica con esta denominación: “Administración de los recursos del Estado”. En este bloque aparecen las asignaciones vinculadas con las becas y con el proyecto de mejoramiento de las finanzas públicas. El aumento conjunto de estos componentes explica buena parte del crecimiento del Programa Central del ministerio.

Finanzas públicas: nuevo proyecto recibe más recursos

El proyecto de presupuesto 2027 incorpora además una asignación de G. 82.609 millones para la actividad: “Mejoramiento de finanzas públicas para el desarrollo sostén”, una estrategia integral que impulsa el MEF con el Banco Intermericano de Desarrollo (BID) para modernizar el Estado y optimizar los recursos fiscales.

En 2026, esta actividad contaba con un monto de G. 29.686 millones. La diferencia es de G. 52.922 millones, equivalente a un aumento de 178,27%. El documento 2027 también incorpora actividades asociadas al “Mejoramiento de la gestión de la Subsecretaría de Estado de Administración Financiera (Sseaf Fase III)” y a la “Medición de las acciones transversales al presupuesto”.

Lea más: PGN 2027: Deuda pública y déficit fiscal bajo análisis de parlamentarios

Gestión pública y capital humano también suben

La actividad “Administración y sistemas de gestión pública” pasa de G. 66.414 millones en 2026 a G. 78.050 millones en 2027. El incremento es de G. 11.635 millones, equivalente a 17,52%. También sube la “Gestión organizacional y capital humano”, de G. 25.248 millones a G. 34.794 millones. La diferencia es de G. 9.545 millones (37,81%).

Lea más: Dionisio Borda advierte que el PGN 2027 traslada el problema fiscal a la próxima administración

Transferencias del Estado reciben más recursos

Dentro de las partidas no asignables a programas, “Transferencias diversas del Estado realizadas” que registra desembolsos de dinero público hechos a favor de entidades, fundaciones o fines específicos sube de G. 273.663 millones a G. 385.498 millones. El aumento es de G. 111.834 millones o de 40,87%.

El proyecto 2027 mantiene una asignación de G. 3,84 billones para “Transferencia a gobiernos subnacionales”, aunque este monto representa una reducción respecto de los G. 4,06 billones previstos para 2026. Estos son los recursos financieros que el Tesoro Nacional asigna y desembolsa a las gobernaciones (gobiernos departamentales) y municipalidades del país.

Lea más: Esperanza Martínez se opone a estudio a “las apuradas” del PGN 2027 en la Comisión Bicameral

Desarrollo económico y bomberos tienen incrementos

Las “Obligaciones del Estado destinados al desarrollo económico” pasan de G. 390.327 millones a G. 456.102 millones. El aumento es de G. 65.774 millones (16,85%). Este apartado constituye un programa presupuestario específico administrado por el MEF que busca impulsar la economía nacional.

También hay aumento para “Transferencia a cuerpos de bomberos voluntarios del Paraguay”, que pasa de G. 20.293 millones a G. 21.308 millones. La diferencia es de G. 1.014 millones (5%). Estos son fondos presupuestados anualmente por el Estado para financiar las actividades de estas instituciones de ayuda en emergencias.

El servicio de la deuda tendrá menos recursos

La otra cara del proyecto aparece en el servicio de la deuda pública. El presupuesto baja de 13,76 billones en 2026 a G. 13,20 billones en 2027. La reducción es de G. 566.629 millones (4,12%). El documento mantiene como componentes los intereses de la deuda interna y externa, las amortizaciones y las comisiones.

Lea más: PGN 2027: Arnold Benítez cuestiona que el crecimiento del PIB sostenga el ajuste fiscal

Inversiones de sectores superavitarios caen 80%

Otro recorte de gran magnitud corresponde a las “Inversiones de los sectores superavitarios”. El monto pasa de G. 1,500 billones en 2026 a G. 300.000 millones en 2027. La reducción es de G. 1,2 billones, equivalente a 80%. Esta inversión se destina a la colocación y administración de recursos excedentes (ahorros o saldos positivos) que generan ciertos regímenes contributivos dentro del sistema de jubilaciones y pensiones del sector público, conocido como la Caja Fiscal.