PGN 2027: Deuda pública y déficit fiscal bajo análisis de parlamentarios

El diputado Mauricio Espínola pidió al titular de Economía y Finanzas, Óscar Lovera una hoja de ruta concreta para retornar al límite de 1,5% del PIB establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal.

En esa línea, el titular del MEF, respondió que el Poder Ejecutivo prevé alcanzar ese nivel en 2028. Explicó que el Gobierno considera que el aumento del déficit responde a factores que dejaron de ser transitorios, en particular las necesidades acumuladas del sector salud que asciende a US$ 1.050 millones.

Lovera sostuvo que el PGN 2027 incorpora recursos para atender las necesidades previstas en Salud y que el Gobierno cuenta con nuevas herramientas de seguimiento para evitar una nueva acumulación de deudas.

Según la explicación de la cartera de Economía, el proyecto contempla un gasto equivalente al 17,3% del Producto Interno Bruto (PIB). Sin el efecto del stock de deuda, ese nivel sería de 15,3%, una proporción que, según Lovera, permite proyectar el retorno al déficit fiscal de 1,5% en 2028.

Lea más: PGN 2027: Arnold Benítez cuestiona que el crecimiento del PIB sostenga el ajuste fiscal

Presupuesto 2027: reclaman transparencia sobre las deudas de cada institución

La senadora Esperanza Martínez también pidió que, durante las audiencias con cada ministerio y organismo, se informe el monto de las obligaciones pendientes y el pasivo que corresponde a cada institución.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La senadora puso como ejemplos las deudas vinculadas al Ministerio de Obras Públicas y al Ministerio de Salud. Afirmó que la falta de información completa sobre esas obligaciones dificulta conocer el verdadero estado de las cuentas públicas. “Que sepamos cuál va a ser el pasivo de ese ministerio”, solicitó Martínez.

La legisladora también pidió información sobre el gasto tributario, las deudas internas y externas y los recursos provenientes de las entidades binacionales.

Lea más: Dionisio Borda advierte que el PGN 2027 traslada el problema fiscal a la próxima administración

PGN 2027: cuestionan el gasto de publicidad y recursos de las binacionales

Otro de los puntos planteados por Martínez fue el uso de recursos públicos para publicidad y comunicación institucional durante 2027, año previo a las elecciones generales de 2028.

La senadora pidió identificar cuánto dinero se destina a estos conceptos en las distintas instituciones y planteó que esos recursos tengan como destino campañas de interés público.“En este presupuesto 2027 tenemos que cortar eso, ministro. Tenemos que redireccionar ese dinero”, expresó.

También reclamó mayor transparencia sobre los recursos que aportan las entidades binacionales. Su preocupación se centra en que obras financiadas por estas instituciones pueden generar gastos permanentes para el Estado, como salarios, medicamentos y mantenimiento.

Lea más: PGN 2027: Ejecutivo pide más margen de déficit para pagar deudas y sostener prioridades

PGN 2027: Economía defiende el control digital del gasto público

El ministro Lovera respondió a los cuestionamientos sobre eficiencia y control del gasto. Explicó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) está incorporando herramientas digitales para mejorar el seguimiento de los contratos y de la ejecución presupuestaria.

Según Lovera, antes existían procesos en los que los funcionarios debían revisar documentos físicos para conocer cuánto quedaba disponible de determinados contratos. “Un administrador de contratos quería saber cuánto me quedaba por ejecutar de este contrato. No, ni siquiera era un Excel, tenía que recurrir al bibliorato”, relató.

El ministro sostuvo que el nuevo sistema denominado Sistema de Gestión de Bienes y Servicios (Sigebis) permitirá contar con alertas y mayor trazabilidad sobre los procesos de contratación y ejecución.

En el área de salud, señaló que el sistema permitirá seguir el recorrido de los medicamentos e insumos hasta los centros asistenciales y los pacientes.

Lea más: FMI insta a mejorar la eficiencia tributaria y ampliar la base

PGN 2027: jubilación docente y tipo de cambio

Otro de los temas discutidos fue la jubilación de docentes. Ante una consulta sobre las demoras en los trámites, Lovera explicó que existe una capacidad limitada para procesar las jubilaciones y que el Gobierno trabaja en la digitalización del sistema.

También respondió a las dudas sobre el tipo de cambio de G. 6.458 previsto en el proyecto. Aclaró que esa cifra constituye una referencia utilizada para elaborar el presupuesto y no una meta cambiaria del Gobierno. “El tipo de cambio es una referencia, no es un objetivo”, precisó.

Sobre los ingresos tributarios, Lovera explicó que la proyección de crecimiento del 8,6% fue elaborada junto con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).