Dólar vuelve a caer: así arrancó la semana

El dólar volvió a retroceder este lunes en el mercado cambiario local y arrancó la semana por debajo de la barrera de los G. 6.000. La cotización interbancaria se ubicó en G. 5.979, una caída de G. 35 frente al cierre del viernes, cuando había terminado en G. 6.014.

En las casas de cambio, la divisa también inició la jornada con menores valores. El dólar se ofrecía a G. 5.820 a la compra y G. 5.950 a la venta, frente a los G. 5.900 y G. 6.000, respectivamente, registrados el domingo.

Esto representa una caída de G. 80 en la cotización de compra y de G. 50 en la de venta, respecto a la jornada anterior en el mercado.

La cotización de la divisa viene mostrando una tendencia descendente en las últimas jornadas, aunque con fluctuaciones entre el mercado interbancario y las casas de cambio.

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El comportamiento del dólar sigue siendo seguido de cerca por los sectores económicos, debido a su impacto sobre las exportaciones, los precios de productos importados, costos empresariales y otras operaciones vinculadas al comercio exterior.

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Expectativas de un dólar bajo

La expectativa de un dólar relativamente bajo también se refleja en las proyecciones de los agentes económicos. Según los resultados recientes de la Encuesta de Variables Económicas (EVE), las estimaciones fueron corregidas a la baja.

Para setiembre, el mercado espera un tipo de cambio cercano a G. 6.000, mientras que para el cierre del año prevé una cotización de alrededor de G. 6.150, por debajo de los G. 6.300 estimados en la encuesta anterior.

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Para el analista financiero Stan Canova, la evolución del dólar en Paraguay está estrechamente vinculada al comportamiento internacional de la moneda estadounidense. Explicó que el dólar index, indicador que mide su desempeño frente a una canasta de seis monedas, viene mostrando un debilitamiento desde el segundo trimestre de 2025, tendencia que también se refleja frente al guaraní.

A su criterio, el escenario ya no responde a un fenómeno circunstancial y actualmente no existen señales claras de un cambio de tendencia.

Canova señaló que factores como el endeudamiento de Estados Unidos, la emisión de deuda y las tasas de interés de sus bonos siguen condicionando el comportamiento de la moneda.