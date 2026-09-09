Dólar sigue por debajo de G. 6.000: ¿qué explica la caída y qué espera el mercado?

La cotización del dólar continúa por debajo de los G. 6.000 en las casas de cambio, mientras que en el mercado mayorista también se mantiene en torno a ese nivel. La divisa acumula una importante pérdida de valor frente al guaraní en el último año y, según los expertos, no existen señales claras de un cambio de tendencia en el corto plazo.

En las casas de cambio, el dólar a la compra pasó de G. 5.900 el 6 de setiembre a G. 5.850 el día 7, para luego bajar a G. 5.830 el 8 de setiembre. Este último valor se mantuvo hoy miércoles 9.

En tanto, el dólar a la venta pasó de G. 5.960 el 6 de setiembre a G. 5.950 el lunes 7, y posteriormente descendió hasta G. 5.910 el martes, cotización que permaneció sin cambios el miércoles.

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Dólar mayorista también ronda los G. 5.900

En el mercado interbancario, las cotizaciones del Banco Central del Paraguay (BCP) también muestran una tendencia descendente en los primeros días de setiembre.

El dólar mayorista cerró en G. 5.958 el viernes 4 de setiembre. El lunes 7 bajó a G. 5.912 y el martes 8 descendió nuevamente hasta G. 5.890. Para hoy miércoles 9, registró una leve recuperación y se ubicó en G. 5.910.

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En comparación con el cierre del viernes 4, la cotización de este miércoles representa una reducción de G. 48 por dólar, equivalente a aproximadamente 0,8%.

Pero la diferencia es mucho mayor cuando se compara con los niveles de hace un año.

El dólar perdió cerca del 20% en un año

Los registros históricos muestran que la divisa estadounidense acumula una caída cercana al 20% frente al guaraní en los últimos 12 meses.

Hace un año, el dólar se negociaba alrededor de G. 7.400, mientras que actualmente ronda los G. 5.900. Esto representa una diferencia aproximada de G. 1.450 por cada dólar.

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La caída tiene efectos distintos dependiendo de la actividad. Para los importadores, un dólar más barato significa que necesitan menos guaraníes para adquirir productos o insumos cotizados en la moneda estadounidense. Para los exportadores, en cambio, implica que al convertir sus ingresos en dólares reciben menos guaraníes por cada unidad de la divisa.

“El dólar está débil y va a seguir estando débil”

Para el analista financiero Stan Canova, la evolución del dólar en Paraguay debe observarse principalmente en relación con el comportamiento internacional de la moneda estadounidense.

“Mi guía número uno es el dólar index”, explicó, en referencia al indicador que mide el comportamiento del dólar frente a una canasta de seis monedas internacionales más importantes.

Según Canova, desde el segundo trimestre de 2025 se observa una caída del dólar index, que coincide con el debilitamiento de la moneda estadounidense frente al guaraní.

“Si estas divisas están fuertes contra el dólar, evidentemente eso también crea ese debilitamiento con las demás divisas, cosa que está pasando con Paraguay”, sostuvo.

A su criterio, el comportamiento dejó de ser un fenómeno circunstancial y pasó a convertirse en una nueva realidad para el mercado. “El dólar está débil y va a seguir estando débil”, afirmó.

El analista señaló que actualmente no observa indicadores que permitan anticipar un cambio de tendencia. Entre los factores que menciona se encuentran el nivel de endeudamiento de Estados Unidos, la emisión de deuda y las tasas de interés de los bonos.

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Para Canova, una señal más clara de un eventual cambio podría observarse si el dólar index comienza a recuperar los niveles que tenía antes de 2025.

“Si monitoreando el dólar index uno ve que está subiendo de vuelta a valores que estaba antes de 2025. Ahí sí puedo decir que puede haber un cambio de tendencia y eso va a afectar a todas las monedas en general, o sea, a nivel mundial. Y obviamente nuestra moneda también”, explicó.

¿Debe intervenir el BCP?

Consultado sobre la posibilidad de que el Banco Central del Paraguay intervenga para modificar la tendencia del tipo de cambio, Canova fue tajante. “¿Cómo va a cambiar la tendencia de una moneda que no es suya?”, cuestionó.

Incluso comparó una eventual intervención para intentar revertir el movimiento internacional del dólar con “el aleteo de una mariposa en un tornado”, al considerar que tendría un efecto prácticamente insignificante frente a las fuerzas que determinan el comportamiento global de la moneda.

En lugar de buscar modificar artificialmente la cotización, el analista considera que los sectores expuestos al tipo de cambio deberían adaptarse al nuevo escenario.

En particular, recomendó a los exportadores mejorar sus estrategias de cobertura cambiaria mediante operaciones forward, de manera a reducir el riesgo generado por las fluctuaciones del dólar.

Un escenario distinto para importadores y exportadores

Canova también destacó que el actual escenario representa un cambio respecto de lo que históricamente ocurrió con el tipo de cambio.

“Siempre, históricamente, el importador tenía que absorber la subida del dólar y el exportador se beneficiaba de la subida del dólar porque recibía más guaraníes por dólar exportado. Ahora se da la vuelta la cuestión”, explicó.

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En otras palabras, el escenario de un dólar debilitado favorece actualmente a quienes necesitan comprar productos o insumos en moneda estadounidense, mientras que representa un desafío para quienes generan ingresos en dólares y luego los convierten a guaraníes.

Expectativas apuntan a un dólar cercano a G. 6.000

La perspectiva de un dólar relativamente bajo también aparece en las expectativas de los agentes económicos. De acuerdo con los resultados recientes de la Encuesta de Variables Económicas (EVE), las proyecciones fueron corregidas a la baja. Para setiembre, el mercado espera un tipo de cambio cercano a G. 6.000, mientras que para el cierre del año la estimación se ubica alrededor de G. 6.150. Esta última previsión es inferior a los G. 6.300 que se proyectaban en la encuesta anterior.