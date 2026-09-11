Dólar vuelve a superar los G. 6.000: advierten sobre impacto de la caída

El dólar volvió a superar la barrera de los G. 6.000 en el mercado interbancario y alcanzó una cotización de G. 6.018 este viernes, luego de haber cerrado la jornada anterior en G. 5.933. En las casas de cambio, la divisa estadounidense también mostró una recuperación durante la semana y llegó a una cotización de venta de G. 6.050.

La evolución del tipo de cambio genera preocupación entre sectores vinculados a la economía. La Cámara Paraguaya de la Industria del Hormigón Elaborado (CAPIHE), presidida por Enio Quevedo, advirtió sobre el impacto que la fuerte volatilidad cambiaria puede tener sobre los desarrolladores inmobiliarios y la cadena de la construcción formal.

A través de una declaración institucional que el gremio remitió a ABC, reconoció los fundamentos macroeconómicos del Paraguay, el mantenimiento del grado de inversión y los esfuerzos institucionales para preservar la estabilidad de precios.

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Preocupación por la caída del dólar

No obstante, señaló que la velocidad de la apreciación del guaraní genera distorsiones en sectores cuyos costos y compromisos de inversión se encuentran vinculados a diferentes monedas.

“Observamos con profunda preocupación el impacto que la vertiginosa caída del tipo de cambio genera en nuestros principales aliados estratégicos, los desarrolladores inmobiliarios y la cadena de la construcción formal”, señala el documento firmado por el presidente de CAPIHE, Quevedo.

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El gremio sostiene que cuando los costos locales y los compromisos de inversión de largo plazo enfrentan movimientos cambiarios abruptos, puede producirse una desaceleración de la inversión privada, con consecuencias sobre la generación de empleo formal.

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Piden una gestión activa de la volatilidad

CAPIHE plantea que el Banco Central del Paraguay (BCP), dentro de su rol técnico, evalúe con mayor flexibilidad sus instrumentos de regulación de liquidez y del mercado cambiario. La cámara aclara que no está solicitando establecer un tipo de cambio artificial, sino una “gestión activa de la volatilidad”.

Según el gremio, una apreciación acelerada de la moneda puede terminar afectando a la industria nacional y al sector constructor cuando no guarda relación con las condiciones productivas de la región.

“La industria del hormigón elaborado es intensiva en capital formal, tecnología, cumplimiento tributario y empleo con plenos beneficios sociales”, destaca la declaración.

En ese sentido, advierte que una eventual contracción de la construcción y del desarrollo inmobiliario por descalces financieros podría trasladarse a los demás eslabones de la cadena productiva, desde los proveedores de cemento y arena hasta los trabajadores de las plantas.

“Debemos cuidar que la ganancia cambiaria de corto plazo no se convierta en una pérdida estructural de capacidad productiva”, sostiene CAPIHE.

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El dólar repunta tras tocar niveles más bajos

La cotización registrada durante esta semana muestra un repunte de la divisa luego de los niveles inferiores observados en las jornadas anteriores.

En el mercado interbancario, el dólar cerró el viernes 4 de septiembre en G. 5.958. El lunes 7 bajó a G. 5.912 y el martes 8 descendió hasta G. 5.890. El miércoles cerró en G. 5.910 y el jueves avanzó a G. 5.933.

Este viernes, en tanto, el tipo de cambio interbancario llegó a G. 6.018.

En las casas de cambio, la cotización también mostró movimientos durante la semana. El lunes 7 de septiembre la divisa se ubicaba en G. 5.850 a la compra y G. 5.950 a la venta. El martes y miércoles se mantuvo en G. 5.830 y G. 5.910, respectivamente.

El jueves 10 de septiembre subió a G. 5.880 a la compra y G. 5.970 a la venta. Este viernes llegó a G. 5.920 a la compra y G. 6.050 a la venta.

Preocupación por la inversión

Para CAPIHE, el debate no pasa únicamente por el nivel de la cotización, sino por la velocidad con la que se producen los movimientos del tipo de cambio y la previsibilidad que necesitan las empresas para tomar decisiones de inversión.

Por ello, el gremio instó a mantener un espacio de diálogo técnico permanente entre el equipo económico del Gobierno, el BCP y los representantes de los sectores que integran la cadena de la construcción.

“El Paraguay que queremos construir exige previsibilidad, coherencia y, sobre todo, la protección de quienes apostamos cotidianamente por invertir, formalizar y dar trabajo en el suelo paraguayo”, concluye la declaración.