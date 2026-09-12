El cambio para Ayolas provendrá del Partido Colorado, afirma candidato

Sus declaraciones se dieron durante las celebraciones por el 139° aniversario de la Asociación Nacional Republicana (ANR). Como parte de la jornada desarrollada en la Seccional Colorada ubicada en el barrio Santa Rosa de Lima, la dirigencia local ofreció una tallarinada abierta a toda la ciudadanía.

La actividad también tuvo como objetivo afianzar la candidatura de Mutti a la intendencia de Ayolas, con miras a las elecciones municipales del próximo 4 de octubre.

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Durante el encuentro, el candidato de la Lista 1 se mostró optimista respecto al escenario electoral y auguró una victoria en las urnas. “Va a ser una victoria contundente y arrasadora como lo es siempre”, afirmó.

Al referirse a la necesidad de cambios en la gestión municipal, Mutti sostuvo que la renovación provendrá de la propia nucleación política. Prometió una administración de puertas abiertas, con presencia constante y asistencia social.

“El cambio viene dentro del Partido Colorado. Voy a ser un intendente presente, con mucha solidaridad, acompañando permanentemente a la ciudadanía y trabajando por mejorar nuestra comunidad”, expresó.

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Finalmente, el candidato llamó a los electores ayolenses, tanto correligionarios como independientes, a acompañar la propuesta de la Lista 1 en las urnas el próximo 4 de octubre y a depositar su confianza en su proyecto para la intendencia y en la lista de concejales locales.

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