PGN 2027: Tekoporã, Tenonderá y pescadores tendrán estas metas

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) presentó su proyecto de presupuesto para 2027. Tekoporã apunta a 200.000 familias y Tenonderá a 7.125 participantes. El plan también contempla recursos para pescadores, mientras que los principales aumentos se concentran en adultos mayores y Hambre Cero.

Este lunes el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas defendió su presupuesto ante la Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP). Se prevé asignarle a esta institución G. 5,62 billones, que incluye un aumento de G. 672.810 millones para el año que viene, equivalente al 13,59% frente al presupuesto de este año.

Tekoporã apunta a 200.000 familias en 2027

El programa Tekoporã contará con G. 587.368 millones en 2027. La meta del MDS es alcanzar a 200.000 familias. Del presupuesto, G. 553.891 millones corresponden a transferencias directas.

El ministro Tadeo Rojas explicó ante el Congreso que durante 2026 hubo dificultades para incorporar nuevas familias porque casi no se produjeron egresos.

Tekoporã tiene una vigencia de 72 cuotas, equivalentes a seis años. Como en 2020, durante la pandemia, no hubo inclusiones, seis años después tampoco se liberó la cantidad habitual de cupos.

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Actualmente, según los datos expuestos por Rojas, el programa cuenta con 195.680 familias y el 100% de los pagos se realiza mediante la red bancaria.

Para 2027, el MDS estima el egreso de unos 27.000 participantes. Esto permitirá nuevas incorporaciones y acercará el programa a su objetivo de cobertura. “Nuestra meta sigue siendo siempre llegar a 200.000 familias”, afirmó Rojas.

Personas con discapacidad tuvieron prioridad

Ante la escasa disponibilidad de nuevos cupos durante 2026, Rojas señaló que el MDS destinó las incorporaciones a personas con discapacidad que cuentan con certificación de la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis).

El ministro también explicó que existe una excepción al límite general de seis años. Cuando una familia tiene una persona con discapacidad severa certificada por la Senadis, puede mantener la transferencia después de las 72 cuotas. “En esas familias se mantiene la transferencia Tekoporã, la transferencia se mantiene prácticamente en forma constante”, explicó.

El esquema presentado por el ministro contempla además G. 187.500 mensuales por persona con discapacidad dentro del núcleo familiar. Rojas indicó que Tekoporã exige corresponsabilidad en salud y educación para sus participantes.

Tenonderá prevé llegar a 7.125 participantes

Por su lado, Tenonderá tendrá G. 33.620 millones y una meta de 7.125 participantes en 2027. El programa está dirigido a personas que pasaron al menos tres años por Tekoporã y que, tras una evaluación, pueden desarrollar un pequeño emprendimiento. Cada participante recibe G. 4 millones como capital semilla. El proyecto contempla G. 28.500 millones para estas transferencias.

Durante 2026, el MDS ya había incorporado a 3.420 beneficiarios, con otros 3.705 pendientes de procesamiento para alcanzar la meta anual de 7.125. “Son muchas familias las que prosperan y salen adelante”, sostuvo Rojas al defender el programa.

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Programa Pescadores prevé subsidios para 4.500 personas

El programa Pescadores tendrá G. 6.516 millones en 2027 y una cobertura estimada de 4.500 personas durante la veda pesquera.

Del total, G. 6.020 millones corresponden a transferencias. El subsidio está dirigido a pescadores en situación de pobreza, extrema pobreza o vulnerabilidad que dependen de esta actividad para subsistir.

Los potenciales beneficiarios deben estar registrados como pescadores ante el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades). El MDS cruza esos datos con otras instituciones antes del pago.

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Adultos mayores tendrá G. 3,64 billones

En tanto que la pensión universal para adultos mayores tendrá G. 3.641.053 millones en 2027 y concentrará el 64,7% del presupuesto del MDS. La meta es alcanzar a 406.196 beneficiarios.

La pensión mensual será de G. 761.000, equivalente al 25% del salario mínimo. El 99,99% de los recursos del programa se destinará al pago de las pensiones.

El presupuesto crecerá G. 422.948 millones, un 13%. De ese incremento, G. 408.230 millones corresponden a la inclusión prevista de 30.000 nuevos adultos mayores y G. 14.717 millones al efecto del salario mínimo.

Rojas precisó que cumplir 65 años no garantiza el ingreso inmediato debido a la cantidad de personas pendientes y a la disponibilidad de recursos. “La inclusión se hace estricta y absolutamente conforme al criterio de la edad”, afirmó.

La ley también establece condiciones diferenciadas. Según explicó el ministro, las personas con discapacidad pueden acceder desde los 60 años, con certificación de la Senadis, mientras que los indígenas pueden hacerlo desde los 55 años.

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Hambre Cero proyecta llegar a 370.143 alumnos

Asimismo, Hambre Cero contará con G. 1.260.805 millones bajo administración del MDS y cubrirá Capital, Central y Presidente Hayes. El programa representa el 22,4% del presupuesto de la institución. Para 2027 se proyectan 370.143 alumnos autorizados por sus padres en el Registro Único del Estudiante (RUE), distribuidos en 1.478 instituciones educativas. La meta alcanza 125.898.841 raciones.

El aumento presupuestario será de G. 240.000 millones, equivalente al 24%. La presentación del MDS atribuye la suba a una mayor cantidad de alumnos inscriptos, más autorizaciones de padres en el RUE y al traslado de estudiantes desde el sector privado hacia la educación pública. “Nosotros tenemos una cobertura total de lo que es educación inicial, educación escolar básica y la educación media”, concluyó Rojas.

Así se proyecta el PGN 2027

El proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 presentado recientemente al Congreso asciende a G. 166.322.078.980.116 (unos US$ 25.754 millones según el tipo de cambio proyectado para el próximo año), monto que representa un aumento del 11,2% con respecto al presupuesto total aprobado para 2026, de G. 149,6 billones.

En ese sentido, el tipo de cambio presupuestado para 2027 es de G. 6.458, muy por encima de la cotización actual, en torno a G. 6.000 (aunque menor a los G. 7.881 que se había presupuestado para el PGN 2026).