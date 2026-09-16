Ayolas: río Paraná se mantiene estable en 3,30 metros

De acuerdo con el reporte del COE de Ayolas, la cota del río Paraná en el puerto de la localidad, situado aguas abajo de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY), es de 3,30 metros, mientras que en Corateí alcanza los 3,10 m.

El organismo señaló que en Ayolas el nivel de inundabilidad se establece en 4,50 metros. Actualmente, el río se encuentra 1,20 metros por debajo de ese umbral. La altura normal del Paraná en el puerto de Ayolas es de 1,80 m.

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El COE mantiene un monitoreo permanente de la situación y anunció que comunicará cualquier cambio relevante. Asimismo, recomendó a la población mantenerse atenta a las actualizaciones y seguir las indicaciones preventivas.

Antecedentes de inundaciones

La ciudad de Ayolas cuenta con antecedentes de crecidas históricas. Una de las más importantes fue la registrada en 1983, cuando el río Paraná alcanzó los 8 metros, el nivel máximo registrado hasta la fecha.

En 2014, la cota llegó a 7,30 metros y afectó amplias zonas ribereñas. En 2018, el nivel alcanzó los 7 m, con evacuaciones preventivas.

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Entre octubre y noviembre de 2023, el río subió hasta 5,97 metros, superando en más de un metro la cota de seguridad. La crecida afectó a 573 familias (2.744 personas aproximadamente) y dejó anegados los barrios San Rafael, María Auxiliadora, San José y la zona de Atinguy, con activación de alerta roja.

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