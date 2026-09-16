Oposición oficializa acuerdo y busca la Intendencia en Ayolas

Desde el sector aliado sostienen que la ciudadanía demanda un cambio tras gestiones que dejaron pocos resultados.

Durante una conferencia de prensa realizada en el local partidario del PEN, situado en el barrio Virgen del Pilar de este distrito, se oficializó el acuerdo entre el Partido Encuentro Nacional (PEN) y la Alianza “Recuperando el Paraíso”.

El encuentro estuvo encabezado por el candidato a intendente de Ayolas, Denis Dioff (Yo Creo), y el candidato a la Junta Municipal ayolense, dirigente social y abogado Vidal Cáceres (PEN). En la ocasión, los representantes políticos confirmaron el cierre de las negociaciones para conformar un frente unido.

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En ese sentido, indicaron que iniciarán las bajadas a las bases para transmitir las propuestas y objetivos del bloque opositor.

Vidal Cáceres señaló que la iniciativa responde a la expectativa de la ciudadanía local de unir fuerzas para lograr una alternancia en el gobierno distrital. Desde esa perspectiva, se concretó la unidad política para establecer acciones conjuntas y llegar a las elecciones municipales del 4 de octubre.

“Ayolas tiene los recursos necesarios para lograr el cambio que necesita, es por ello que la ciudadanía y las autoridades tienen que trabajar en forma conjunta para lograr el objetivo”, expresó el dirigente político.

En otro momento, Cáceres mencionó que esta ciudad cuenta con el caudaloso río Paraná y con la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY), que generan riqueza. También destacó la obra de Aña Cua, con la cual, una vez finalizada, se incrementará la generación de energía eléctrica y, a la vez, se ampliará la riqueza del país.

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