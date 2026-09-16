Paraguay y Brasil abordan interconexión energética, con visita diplomática inclusive

El ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, recibió ayer en la sede de la Cancillería al titular del Minsterio de Industria y Comercio (MIC), Marco Riquelme, y al presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Miguel Báez.

Durante la jornada de trabajo analizaron los esquemas de operatividad de los sistemas eléctricos de Paraguay y Brasil y las alternativas técnicas requeridas para superar el desfasaje de frecuencia energética entre ambas naciones.

El encuentro contó con la participación de equipos técnicos de las instituciones involucradas, orientados a evaluar soluciones que faciliten el suministro eléctrico binacional y la integración regional.

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Proyectos estratégicos para la industria

Por su parte, el presidente de la entidad estatal, Miguel Báez Reyes, confirmó que las conversaciones incluyeron al director técnico de Itaipú, Hugo Zárate, enfocado en la agenda de infraestructura energética.

El titular de la empresa estatal destacó que conversaron sobre “las acciones que venimos impulsando de manera conjunta y los proyectos estratégicos para fortalecer el sector eléctrico, acompañar el crecimiento industrial y aprovechar todo el potencial energético del Paraguay”.

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Báez enfatizó la necesidad de sumar esfuerzos interinstitucionales para responder a la creciente demanda del sector productivo nacional mediante un suministro estable.

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Lazos diplomáticos e integración

En forma paralela a las mesas de trabajo técnico, el presidente de la ANDE recibió también ayer la visita del embajador brasileño en Paraguay, José Antonio Marcondes de Carvalho.

El encuentro diplomático apuntó a ratificar la cooperación técnica bilateral para iniciativas de desarrollo sostenible e innovación dentro del sistema eléctrico nacional.

Desde la institución estatal señalaron que la articulación con representaciones diplomáticas busca garantizar la seguridad del sistema eléctrico nacional en beneficio de la ciudadanía y la industria local.

Negociaciones del Anexo C

Esta serie de encuentros e intercambios diplomáticos se desarrolla en un escenario de alta tensión política y económica, en coincidencia con las negociaciones en curso entre Paraguay y Brasil para la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú.

A la par de las discusiones sobre la tarifa energética e infraestructura binacional, se mantiene aún pendiente una definición oficial sobre la venta de la energía paraguaya de manera directa en el mercado libre brasileño.