Vigilan paso de bogas y dorados para proteger el desove

El ingeniero Mario Martínez, responsable de la Oficina de Pesca del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), sede Ayolas, manifestó que el operativo se desarrolla en forma conjunta con funcionarios de la Prefectura Naval, con el objetivo de evitar la depredación masiva, proteger la etapa reproductiva y asegurar que los ejemplares lleguen a zonas adecuadas para su reproducción.

La vigilancia se despliega por puntos estratégicos y arrancó en la zona de la compañía Panchito López del distrito de Yabebyry. Los equipos prevén avanzar hacia otros tramos para verificar el desplazamiento de los peces, que ya se encuentran en etapa de portar huevos con miras al desove y ante la proximidad de la veda.

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Al mismo tiempo, el funcionario explicó que el movimiento de los cardúmenes responde tanto al comportamiento hidrológico del cauce como al ciclo biológico natural de cada especie durante esta época del año.

“Las acciones apuntan a evitar la depredación masiva, proteger la etapa reproductiva y asegurar que los ejemplares lleguen a zonas adecuadas para su reproducción. El movimiento responde tanto al comportamiento hidrológico del cauce como al ciclo biológico natural de cada especie en esta época del año”, expresó.

Aclaran confusión y llaman a la conciencia

Martínez desmintió versiones que hablaban de una prohibición total de la pesca del dorado. Explicó que la actividad está permitida, pero exhortó a los pescadores a actuar con responsabilidad y moderación.

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“Queremos evitar que se atropelle a los cardúmenes; buscamos que lleguen bien hasta su lugar de desove para mantener la sostenibilidad del río”, subrayó el profesional.

El llamado es a cuidar el recurso para garantizar su renovación y el futuro de la pesca en la región.

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