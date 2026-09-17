Ayolas: río Paraná mantiene tendencia ascendente y llega a 3,32 metros

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Ayolas informó que, de acuerdo con el reporte emitido este jueves por el Departamento de Hidrología de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), en el puerto local, situado aguas abajo de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY), se registra un nivel de 3,32 metros del río Paraná, con un incremento de 2 centímetros durante las últimas 24 horas.

En la zona de la comunidad veraniega de Corateí, el nivel registrado es de 3,12 m, verificándose igualmente un incremento de 2 centímetros en las últimas 24 horas.

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Ante la tendencia ascendente del nivel del río, el COE mantiene un monitoreo permanente de la situación y recomienda a la ciudadanía permanecer atenta a las informaciones y comunicados oficiales emitidos por los organismos competentes.

Asimismo, solicita mantener la calma, actuar con responsabilidad y evitar la difusión de información no oficial, a fin de contribuir a una adecuada comunicación y prevención ante la situación registrada.

Aunque se descarta un pico crítico para fines de septiembre, el mayor impacto se concentraría durante el trimestre octubre-noviembre-diciembre, cuando se prevén lluvias abundantes y un mayor riesgo hidrológico para la región.

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Antecedentes de inundaciones

El distrito ayolense cuenta con antecedentes de crecidas históricas y recientes que marcan la trayectoria crítica del cauce. En 1983, el Paraná alcanzó los 8,00 metros, valor máximo registrado hasta la fecha y referencia de evento máximo para la región.

Durante 2014, la cota llegó a 7,30 m, afectando amplias zonas ribereñas. En 2018 se registró una cota de 7,00 metros, con evacuaciones preventivas.

Entre octubre y noviembre de 2023, el río subió a 5,97 m, superando en más de un metro la cota de inundabilidad (4,50 m). En esa ocasión, afectó a 573 familias (2.744 personas); quedaron anegados los barrios San Rafael, María Auxiliadora, San José y la zona de Atinguy, con activación de alerta roja.

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