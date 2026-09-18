Advierten que El Niño provocaría lluvias intensas y crecidas de ríos en Misiones

En las últimas 24 horas se registró un ascenso de 20 centímetros del río Paraná en Ayolas, mientras que en los últimos siete días el incremento acumulado alcanza 1,70 metros.

El coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Ayolas, José Mutti, señaló que el río Paraná registra un repunte gradual frente a las costas de Ayolas. Tras ubicarse en 3,40 metros, las proyecciones oficiales prevén que el nivel alcance los 3,70 en el transcurso de los próximos días.

Si bien posteriormente se prevé un descenso del nivel del río, los valores se mantendrían por encima de los 3 metros. Mutti explicó que el comportamiento del Paraná responde a las precipitaciones anunciadas para la zona y al mayor caudal proveniente de la cuenca alta.

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“Las aguas podrían experimentar un leve descenso posterior, pero la masa hídrica se mantendrá firme por encima de los 3 metros, un nivel significativamente superior al promedio habitual de 1,50 a 1,80 metros reportado en el puerto San José Mí”, agregó.

Aunque de momento no se alcanzaron los niveles de evacuación, desde el COE instan a las familias que viven en áreas vulnerables a iniciar el traslado preventivo de sus pertenencias.

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Atención preventiva y asistencia disponible

En otro momento, Mutti manifestó que las cotas de referencia en la localidad sitúan la alerta en 4,20 metros y la fase crítica de evacuación a partir de los 4,50 m.

Ante el escenario actual, el COE anunció una actualización del censo de pobladores radicados en sectores ribereños de riesgo, como los barrios San José Mí, San Rafael y María Auxiliadora, para coordinar asistencias oportunas.

El Centro de Operaciones de Emergencia pone a disposición logística y camiones para el traslado gratuito de enseres y bienes de las familias que opten por reubicarse preventivamente en casas de allegados. Paralelamente, se alistan espacios para la eventual habilitación de campamentos de damnificados, aunque de momento no ha sido requerida su apertura formal.

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