Desborde del río Paraná afecta a 27 familias de Atinguy

Los pobladores solicitan asistencia urgente de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) para hacer frente a la situación.

El vertiginoso aumento del caudal del río Paraná obligó a evacuar a aproximadamente 27 familias, cuyas viviendas quedaron totalmente anegadas por las aguas. Los pobladores atraviesan una situación crítica debido a la crecida del cauce, provocada por las descargas de la represa de Yacyretá a través del vertedero Aña Cua.

Lea más: Yacyretá prevé lluvias y una cota de hasta 3,70 m en Ayolas

El dirigente de pescadores de la zona, Tomás Bogado, señaló que la riada golpea a una comunidad pesquera que ya atravesaba una situación complicada. Explicó que la actividad pesquera, principal sustento económico de las familias, permanece paralizada desde hace varios meses debido a la proliferación masiva de algas en las aguas del río, lo que prácticamente exterminó la presencia de peces.

Reclaman asistencia urgente

Los damnificados solicitaron la intervención urgente de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y de las autoridades de la Entidad Binacional Yacyretá para el envío de víveres, chapas y carpas que permitan sobrellevar la evacuación.

Asimismo, expresaron su descontento con la clase política y cuestionaron que los dirigentes políticos acudan al lugar durante la época electoral en búsqueda de votos, pero abandonen a la población en momentos de necesidad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ante esta situación, advirtieron que no volverán a respaldar a los candidatos que, según señalaron, actualmente les dan la espalda.

“Que no se les ocurra venir a pedir votos si es que no nos van a asistir en estos momentos difíciles que estamos atravesando”, expresó el dirigente del sector pesquero.

Lea más: Advierten impacto de una veda extraordinaria en el sector pesquero