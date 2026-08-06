¿Tu empresa no pagó el aumento del salario mínimo? Estos son los canales para denunciar

Desde el 1 de julio de 2026 rige el reajuste del 5% del salario mínimo legal, dispuesto por el Poder Ejecutivo, con lo que la remuneración mínima para actividades diversas no especificadas quedó establecida en G. 3.044.000, mientras que el jornal mínimo pasó a G. 117.077.

La cartera de Trabajo afirmó que aquellos trabajadores que no hayan recibido el incremento correspondiente pueden presentar una denuncia ante el Mtess para que la institución verifique el cumplimiento de la normativa laboral.

La nueva modalidad permitirá realizar controles con mayor rapidez mediante verificaciones documentales y trámites digitales, refirió el Mtess.

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Nuevo procedimiento para controlar el pago del salario mínimo

A través de la Resolución N° 780/2026, el Mtess reglamentó un procedimiento especial para atender estos reclamos. El mecanismo establece una fiscalización documental, sumaria y preferentemente digital.

El Mtess explicó que, una vez recibida la denuncia, esta será remitida a la Dirección General de Inspección y Fiscalización en un plazo máximo de 24 horas. Posteriormente, en hasta tres días hábiles, se iniciarán las actuaciones mediante una orden de fiscalización digital y el requerimiento de documentos al empleador.

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La autoridad laboral podrá comprobar si la empresa realizó correctamente el pago del reajuste mediante la documentación presentada, sin necesidad de una inspección presencial, salvo casos excepcionales.

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¿Qué pasa si el empleador no pagó el aumento?

Si la cartera de Trabajo confirma que existe incumplimiento, podrá intimar al empleador a abonar la diferencia salarial correspondiente dentro del plazo establecido por la autoridad laboral.

El Mtess refirió finalmente que el objetivo del nuevo procedimiento es reducir los tiempos de respuesta y garantizar que los trabajadores puedan acceder de manera más rápida al cumplimiento del salario mínimo legal vigente.