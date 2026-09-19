Atome: “No tienen nada que reclamar a la ANDE”, asegura Sosa

Consultado por ABC sobre el aviso de controversia de Atome, el extitular de la ANDE afirmó que “con la ANDE existe un contrato vigente, firmado”, en el marco del Pliego de Tarifas N° 21.

Explicó que ese documento establece en qué tarifa se encuentra la empresa y que, “en el caso de conflicto, tienen que recurrir a los tribunales de la República del Paraguay”. “Desde el punto de vista legal, no tienen nada que reclamar a la ANDE”, enfatizó.

El jueves 17 de setiembre, Atome PLC, a través del estudio White & Case, notificó a Paraguay un aviso de controversia, conforme al Tratado Bilateral de Inversión entre el Reino Unido y Paraguay. Este paso abre un período de consultas de tres meses y si no hay acuerdo se llevaría el caso al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), en Washington.

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La firma sostiene que Paraguay incumplió el tratado por actos y omisiones, entre ellos la revocación de decretos del Poder Ejecutivo que respaldaban el proyecto y daban certeza de plazo y precio bajo el PPA. Aunque no lo mencionan directamente en su comunicado, la empresa se refiere al Decreto N.° 5306/2026, que fue aprobada en enero de este año, modificada en abril y finalmente anulada en junio último.

Atome afirma que un experto en daños, que dice haber consultado de forma independiente, calcula el reclamo en cientos de millones de dólares. El Proyecto Villeta suma US$ 665 millones.

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“No se firmó absolutamente nada”

Consultado si se firmó algo luego de la promulgación de los decretos de energía (5306 y 5307), Sosa respondió: “en el marco de los decretos no se firmó absolutamente nada en la ANDE”.

Ante el argumento de Atome sobre la derogación del decreto, insistió: “la ANDE no firmó ningún contrato con ellos en el marco de ese decreto”. Añadió que “la ANDE es la única empresa proveedora de energía eléctrica en Paraguay”.

Preguntado si hubo algún compromiso del Gobierno, respondió: “Yo te puedo hablar de la ANDE. La ANDE no realizó ningún compromiso con ellos en el marco de esos decretos”. No se refirió a compromisos de otras dependencias del Estado.

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Lo que dice el contrato

El Contrato de Prestación del Servicio de Conexión y Suministro de Energía Eléctrica entre la ANDE y Atome Paraguay SA, fue firmado el 3 de mayo de 2022. Lo suscribieron Sosa, como presidente de la ANDE, James Edward Clifton Spalding Hellmers y Juan Dalceggio, por Atome.

Según se lee, el documento rige hasta el 31 de diciembre de 2032, prorrogable por 10 años y prevé suministro en 220.000 voltios desde la subestación Buey Rodeo a la planta de Villeta, con una potencia reservada de 60.000 kW desde el 1 de enero de 2025.

En las 25 páginas revisadas no figuran los decretos citados por Atome ni un precio preferencial. Toda modificación debe hacerse por adenda firmada por ambas partes (cláusula 19.1), lo cual según el extitular de la ANDE (quien presidió la institución hasta finales de julio de este año), no sucedió.

Cabe recordar que las controversias generadas por esta situación con la compañía de hidrógeno verde causaron la destitución de Sosa, aunque sorprendentemente (nunca antes había ocurrido con otro extitular de la ANDE) siguió como consejero de Itaipú.

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Tarifa y tribunales

La cláusula novena del contrato con Atome fija que la tarifa corresponde a la Categoría 620 Muy Alta Tensión del Pliego de Tarifas N° 21, “o la que la sustituya en futuros pliegos”. Atome debe adecuarse a cualquier cambio de estructura o reajuste tarifario.

La cláusula décimo séptima establece que el contrato se rige por las leyes de Paraguay. Las controversias que no se resuelvan de forma amistosa deben ir a los Tribunales de la Jurisdicción Civil y Comercial de Asunción, indica el documento.

Atome asegura que mantiene conversaciones y que prefiere una solución amistosa, pero advierte que hará valer sus derechos si lo considera necesario. El comunicado no menciona la cláusula de jurisdicción del contrato con la ANDE.