Suba de tasas de la Fed: qué puede pasar con el dólar en Paraguay

La Fed, el banco central de Estados Unidos, elevó su tasa de referencia hasta un rango de entre 3,75% y 4%. La decisión puede tener efectos sobre el dólar en Paraguay, aunque el movimiento de la divisa dependerá también de factores locales. Así lo explicó el economista Jorge Garicohe, director de Mentu.

“Una tasa de política monetaria más alta en Estados Unidos puede hacer más atractivos los activos en dólares y generar presión sobre las monedas de mercados emergentes. Sin embargo, en Paraguay el precio del dólar responde a varias fuerzas al mismo tiempo”, explicó el economista este sábado en entrevista con ABC Color.

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Suba de tasas de la Fed puede presionar al dólar en Paraguay

Garicoche señaló en esa línea que la tasa de la Fed influye en el rendimiento que ofrecen los activos financieros estadounidenses. “Cuando esos rendimientos aumentan, parte de los inversores puede optar por colocar su dinero en dólares o en instrumentos de ese país”, acotó.

Dijo que para las empresas y personas que tienen compromisos en moneda estadounidense, la cobertura cambiaria cobra mayor peso. “Para aquellos que trabajan con la divisa americana: cúbranse. Sigue siendo eso, tomar instrumentos de cobertura creo que hoy es casi como una obligación”, expresó.

El economista señaló que el comportamiento del tipo de cambio no depende de una sola variable. La fuerza de cada factor puede cambiar con el tiempo y alterar la dirección o la intensidad de los movimientos del dólar.

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¿Cuánto pesa la política de la Fed sobre el dólar frente al guaraní?

La decisión de la Fed tiene incidencia sobre el tipo de cambio local, pero no explica por sí sola cuánto vale el dólar frente al guaraní, refirió Garicoche. Dijo que en Paraguay también pesan la entrada de divisas, la actividad del sector agroexportador, las importaciones y la demanda de dólares por parte de empresas y otros agentes económicos.

Garicoche sostuvo que hubo momentos en los cuales la política monetaria estadounidense explicó una parte relevante del comportamiento cambiario, aunque descartó que pueda asignarse un peso fijo a ese factor. “Es un factor importante, pero no determinante”, afirmó.

Esto implica que una suba de tasas en Estados Unidos no deriva de forma automática en una suba del dólar en Paraguay. “El resultado dependerá de cómo se combine ese escenario externo con la oferta y la demanda de divisas dentro del país”, explicó.

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¿Tasas altas en EE.UU pueden atraer capitales desde mercados emergentes?

Si los activos estadounidenses ofrecen mejores rendimientos, algunos fondos pueden reducir su exposición a mercados emergentes y trasladar recursos hacia economías desarrolladas. Ese proceso puede aumentar la demanda global por dólares y ejercer presión sobre las monedas de países emergentes.

“Podría suceder que de mercados emergentes los capitales comiencen a ir a economías más desarrolladas, especialmente a la economía americana. El efecto concreto sobre Paraguay dependerá de la magnitud de esos movimientos y del comportamiento de los demás componentes del mercado cambiario local”, señaló.

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¿Qué puede hacer el BCP ante una fuerte suba del dólar?

Ante saltos bruscos del tipo de cambio, el Banco Central del Paraguay (BCP) cuenta con reservas internacionales que le permiten intervenir en el mercado cambiario. Garicoche considera que el papel del BCP no consiste en impedir cualquier suba o baja del dólar. “Si el movimiento responde a condiciones económicas externas o internas, el tipo de cambio puede ajustarse a esos cambios”, dijo.

Sostuvo que la intervención cobra otro sentido cuando aparecen variaciones muy fuertes en poco tiempo. En esos casos, la autoridad monetaria puede buscar una transición menos abrupta en el mercado, explicó. “El Banco Central tiene reservas monetarias de manera importante. Es decir, tiene músculos como para salir a atenuar una eventual suba del tipo de cambio de manera disparada”, afirmó el economista.

Para Garicoche, la función del BCP frente a estos episodios debe centrarse en reducir saltos extremos de volatilidad, antes que fijar una dirección determinada para el dólar. “Ojo, que suba el tipo de cambio o que baje el tipo de cambio en función a los fundamentos económicos de lo que está pasando en el mundo no requiere intervención”, concluyó.

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