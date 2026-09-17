¿Cómo impactará en Paraguay la suba de las tasas de interés de la Reserva Federal de EE.UU.?

La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos decidió este miércoles subir sus tasas de interés, por primera vez desde julio de 2023. El organismo elevó su tasa de referencia en un cuarto de punto porcentual, hasta una horquilla de entre 3,75% y 4%, según EFE.

La medida abre interrogantes sobre su posible efecto en el mercado cambiario de Paraguay, donde el dólar mantiene una tendencia a la baja, situación que preocupa a varios sectores de la economía.

El economista y exministro de Hacienda Manuel Ferreira señaló a ABC que, si bien las decisiones de la Fed tienen impacto en los mercados internacionales, las medidas que adopten las autoridades locales, tanto el Banco Central del Paraguay (BCP) como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), serán determinantes para la cotización del dólar.

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Tasas más altas pueden atraer capital hacia EE.UU.

Ferreira explicó que, en términos generales, una suba de las tasas de interés en Estados Unidos tiende a elevar también las tasas comerciales y puede incentivar una mayor búsqueda de activos denominados en dólares.

“Una suba de tasas en Estados Unidos hace también subir las tasas comerciales. Entonces, posiblemente lo que veamos es que haya una búsqueda del dólar a una tasa más elevada en países como Estados Unidos. Y eso hace que la cantidad de dinero que pueda venir hacia estos países sea menor”, explicó.

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Según el economista, este es el efecto que habitualmente se observa cuando Estados Unidos incrementa sus tasas de interés.

No obstante, consideró que en esta oportunidad también debe observarse el contexto en el que se tomó la decisión. Ferreira destacó que existían cuestionamientos sobre la independencia de la Reserva Federal y sobre la posibilidad de que su presidente cediera ante las presiones de Donald Trump para reducir las tasas.

“Creo que fue muy importante esta suba de tasas, porque había un descreimiento hacia el presidente de la Reserva Federal, porque creían que él iba a hacer todo lo que Trump quería”, señaló.

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Explicó que Trump busca tasas más bajas para fomentar la inversión interna. “Trump va a seguir presionando a una tasa más baja, porque él necesita también un dólar más devaluado para que su proceso, que él llama de reindustrialización de los Estados Unidos, sea más efectivo”, sostuvo.

Sin embargo, Ferreira consideró que el aumento decidido ahora es relativamente pequeño y que un movimiento mayor de las tasas podría generar efectos más significativos sobre los mercados.

El papel del BCP y del Ministerio de Economía

Consultado sobre si el BCP podría analizar su tasa de política monetaria para evitar una eventual salida de capitales, Ferreira sostuvo que las decisiones de las autoridades locales serán importantes, aunque cuestionó la actuación del Banco Central en el mercado cambiario.

“Yo, la verdad es que sobe el BCP ya no sé más qué pensar. Porque, en general, lo que estamos viendo es que el BCP no interviene en el mercado y eso está afectando mucho la cotización del dólar a nivel local”, afirmó.

En ese sentido, consideró que la actual tendencia a la baja del dólar en Paraguay responde principalmente a factores internos, entre ellos el ingreso de una importante cantidad de divisas al mercado.

Emisión de deuda puede volver a presionar al dólar

Ferreira explicó que una de las causas del ingreso de dólares fue la emisión realizada por Paraguay en febrero. Según detalló, los recursos ingresaron al país y fueron convertidos a guaraníes para adquirir la emisión en moneda local, lo que terminó incidiendo en el tipo de cambio.

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En este contexto, señaló que una de las variables que deberá observarse es la estrategia que adopte el Ministerio de Economía para el financiamiento previsto en el presupuesto del próximo año.

“La gran pregunta acá es: ¿qué va a hacer el Ministerio de Economía, si va a salir en guaraníes o va a salir en dólares?”, planteó.

Ferreira explicó que, si el Gobierno opta por una emisión en dólares destinada únicamente al pago de deudas anteriores, el impacto sobre el mercado cambiario sería diferente al de una emisión en guaraníes.

“Hay US$ 1.270 millones que tiene que salir. Si esta emisión se hace en guaraníes, van a volver a entrar esos US$ 1.270 millones a Paraguay a buscar guaraníes para poder comprar la emisión”, indicó.

A su criterio, ese movimiento podría generar una presión adicional a la baja sobre el dólar.

“Eso puede empujar mucho el dólar hacia abajo. Por tanto, no es neutral lo que haga el Gobierno, ya sea el Banco Central o el Ministerio de Economía, en este sentido”, concluyó.