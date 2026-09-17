Dólar frente al guaraní: ¿qué debe esperarse tras la suba de tasas de la Fed?

La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos elevó su tasa de referencia hasta un rango de entre 3,75% y 4%. Esta situación puede generar una presión alcista sobre el dólar frente al guaraní, aunque el efecto podría verse limitado por el buen desempeño externo de Paraguay y el mayor ingreso de divisas por inversión extranjera.

Así lo explicó Rodrigo Ibarrola, economista, investigador del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep). Para el experto, las tasas estadounidenses constituyen habitualmente una de las variables que favorecen una tendencia alcista del dólar, especialmente cuando se reduce la diferencia respecto a la tasa de política monetaria (TPM) del Banco Central del Paraguay (BCP).

“Por lo general, la tasa de la Fed es una de las variables que favorece la tendencia alcista del dólar. Si la brecha contra la TPM del BCP se acorta, se reduce el atractivo de los instrumentos locales, entonces eso favorece a que se demande más dólares”, explicó.

El investigador agregó que, si los agentes del mercado interpretan que la Reserva Federal busca restringir la cantidad de dinero en circulación, podría producirse una presión general sobre las monedas, incluido el guaraní.

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En ese escenario, los agentes podrían anticiparse y aumentar sus compras de dólares ante una eventual suba de la cotización. A esto se suma que un incremento de las tasas de la Fed también encarece el costo del financiamiento internacional.

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Paraguay tiene factores que pueden amortiguar el efecto

Sin embargo, Ibarrola señaló que el escenario paraguayo presenta algunas condiciones diferentes a las de otros años, que podrían contrarrestar parte de la presión alcista sobre el dólar.

“Paraguay lleva en lo que va del año un superávit comercial importante, o sea, un buen nivel de exportaciones. Además, el flujo de ingreso de divisas de la inversión directa aumentó bastante en los últimos años. Eso puede contrarrestar el posible efecto”, indicó.

En ese sentido, sostuvo que la evolución del tipo de cambio dependerá de la combinación de estos factores externos e internos. “De esos factores va a depender el tipo de cambio”, afirmó.

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Proyección entre G. 5.900 y G. 6.100

Consultado dónde podría ubicarse el dólar hacia diciembre de 2026, Ibarrola aclaró que todavía es temprano para realizar una estimación cuantitativa, debido a que la reacción del mercado dependerá de cómo evolucionen las distintas variables.

“No es fácil saber. Aún es muy pronto para estimar. Pero si me tengo que jugar, diría que no variaría mucho de lo que ya se encuentra proyectado en la Encuesta de Expectativas del BCP. Yo diría entre G. 5.900 y G. 6.100”, señaló.

El economista también consideró que el movimiento reciente de la Reserva Federal fue limitado. “Subió el mínimo posible”, respondió al ser consultado sobre la magnitud del ajuste.

No obstante, advirtió que el mercado espera otra suba antes de que termine el año, lo que podría modificar el escenario dependiendo de cómo se concrete y de la reacción de los agentes.

¿El BCP debería subir su tasa?

Ante la posibilidad de que una menor diferencia entre las tasas de Estados Unidos y Paraguay genere cambios en los flujos de capital, Ibarrola consideró que el BCP no tendría, por el momento, motivos suficientes para reaccionar con una suba de su tasa de política monetaria.

“En el corto plazo, no creo. Creo que va a observar cómo reacciona el mercado y cómo cierra el año la balanza de pagos”, sostuvo.

Explicó que otro elemento relevante es que la inflación se mantiene baja, por lo que, bajo las condiciones actuales, una eventual suba moderada del tipo de cambio no necesariamente justificaría una modificación de la tasa.

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“Con las condiciones actuales, aun si el tipo de cambio sube un poco, no creo que amerite. Por el momento”, afirmó.

Ibarrola recordó además que el BCP considera al tipo de cambio como uno de los canales de transmisión de los precios, pero no como un objetivo en sí mismo.

“Ellos consideran al tipo de cambio como un canal de transmisión de los precios, no un fin en sí mismo. Si eso no se mueve, no van a cambiar”, explicó.

Diferencial de tasas, más importante que una eventual fuga

Respecto a la posibilidad de una salida de capitales, el investigador consideró que ese no sería necesariamente el principal canal de transmisión de la decisión de la Fed.

A su criterio, tendría mayor relevancia el diferencial entre las tasas de interés y su efecto sobre la composición de las carteras de inversión.

“Ese no es un canal tan potente. Es más fuerte el diferencial de tasas que haga que se revierta la composición de los portafolios”, explicó.

Ibarrola recordó que recientemente se produjo un movimiento en sentido contrario, cuando las tasas en guaraníes se volvieron más atractivas, lo que incrementó la demanda de la moneda local y contribuyó a su apreciación.

No obstante, aclaró que un movimiento de esa magnitud sería un escenario extremo y que los cambios en la composición de los portafolios no necesariamente se producen de manera inmediata.

“Eso sería un caso extremo. Y no se da rápido”, concluyó.