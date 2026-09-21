Crecida del Paraná pone en riesgo a pequeños ganaderos en Cerrito

Las últimas lluvias registradas en territorio brasileño provocaron un importante aumento del caudal del río Paraná, afectando especialmente a los establecimientos ubicados en las zonas más bajas y carrizales de Cerrito.

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Los productores reportan la muerte de numerosos animales vacunos y solicitan un lugar seguro y elevado donde puedan trasladar temporalmente sus ganados.

La crecida del río Paraná mantiene en preocupación a unas diez familias dedicadas principalmente a la producción de leche y a la cría de ganado vacuno en la comunidad de Cerrito, Ñeembucú.

El incremento del nivel del río se produce luego de las intensas precipitaciones registradas en territorio brasileño, principalmente en la zona de Puerto Iguazú y áreas de influencia de la cuenca del Paraná.

Ante el aumento de los caudales, las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá incrementaron sus descargas, situación que repercute en distintos sectores ubicados a lo largo de la costa paraguaya del Paraná.

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En Cerrito, los pequeños productores son uno de los sectores más afectados. Los animales habitualmente pastan en campos comunales ubicados en zonas bajas, que actualmente están siendo alcanzadas por las aguas.

Animales muertos

Adela Candia, portavoz de los pequeños ganaderos y productores de tambo de la zona, manifestó que la situación es preocupante debido a que numerosos animales murieron ahogados durante el traslado hacia sectores más seguros.

Explicó que, ante el avance de las aguas, los productores se vieron obligados a buscar alternativas para rescatar a sus animales. Los terneros fueron trasladados mediante canoas y pequeñas embarcaciones, mientras que los animales de mayor tamaño tuvieron que ser guiados a través del río.

Según relató, algunos ejemplares no lograron completar el traslado debido al cansancio y la fatiga provocados por el esfuerzo que representa atravesar el cauce, terminando varios de ellos ahogados.

La pérdida de animales representa un duro golpe para estas familias, cuya economía depende principalmente de la producción ganadera y lechera.

Necesitan un lugar alto

Ante la emergencia, los productores solicitaron la intervención de las autoridades departamentales y nacionales para encontrar un lugar elevado donde puedan trasladar temporalmente sus animales.

El principal pedido es contar con un piquete alto y seguro, donde el ganado pueda permanecer y alimentarse mientras continúe la crecida del Paraná.

Adela Candia señaló que la situación no solamente representa un problema para la seguridad de los animales, sino también un perjuicio económico para las familias que dependen de la producción de leche y de la cría de ganado para sostener sus hogares.

Los productores esperan que las autoridades puedan brindar una respuesta urgente antes de que el avance de las aguas genere mayores pérdidas.

El agua también avanza hacia las casas

La preocupación aumenta debido a que el agua ya comenzó a ingresar a sectores bajos de la comunidad de Cerrito, afectando algunos terrenos y partes de viviendas ubicadas en las zonas más vulnerables.

Los pobladores solicitan que las autoridades departamentales y nacionales realicen una evaluación de la situación y dispongan asistencia para las familias que eventualmente deban abandonar sus viviendas o trasladar sus animales.

Mientras el nivel del río Paraná continúa en aumento, los pequeños productores permanecen en alerta y buscan poner a salvo sus animales, principal sustento económico de sus familias.