PGN 2027: Salud tendrá más recursos pese a limitada ejecución 2026

El Ministerio de Salud Pública defendió este lunes ante la Comisión Bicameral de Presupuesto su proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027. La cartera presentó un plan cercano a US$ 2.800 millones, con un fuerte aumento para medicamentos e insumos. Justificaron el aumento por crecimiento de la demanda y aseguraron que se redujo los costos en la compra de medicamentos.

La presentación estuvo a cargo del ministro de Salud Pública, Isaías Fretes, y de su equipo técnico. Por su lado, Osvaldo Brítez, director de Presupuesto de la institución, expuso las principales cifras ante la comisión que preside la diputada Cristina Villalba.

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Presupuesto de Salud 2027

El director de Presupuesto del Ministerio de Salud Pública y Bienesar Social (Mspybs), Osvado Brítez, detalló que el presupuesto aprobado para Salud en 2026 rondó los US$ 1.593 millones.

De ese total, US$ 800 millones correspondieron a servicios personales y US$ 554 millones a bienes de consumo e insumos. Para 2027, la propuesta registra un aumento global de 77% y se ubica cerca de US$ 2.800 millones.

Dijo que el mayor componente será el de bienes de consumo e insumos, con US$ 1.637 millones y una participación de 58% dentro del proyecto.

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Afirmó que este grupo de gastos registra un incremento cercano al 195% frente a 2026. Dentro de ese monto, medicamentos e insumos suman US$ 1.593 millones. Según su exposición, esta partida aumentó 213% frente al presupuesto aprobado para el ejercicio 2026.

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Ejecución presupuestaria de Salud llega al 53%

Al 31 de agosto de 2026, el Ministerio reportó una ejecución de 53%, con G. 6,2 billones sobre una asignación total de G. 11,6 billones.

En medicamentos e insumos, la ejecución llegó al 49%, con G. 2,1 billones sobre un presupuesto de G. 4,3 billones. Como referencia, explicó Brítez que la ejecución global había alcanzado 62% en 2024 y 54% en 2025. En el rubro de medicamentos e insumos fue de 70% en 2024 y 57% en 2025.

El director también informó que de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), entre 2016 y agosto de 2026, las atenciones en la cartera de Salud aumentaron en casi 11 millones. En ese mismo periodo, cerca de 1,8 millones de personas más accedieron a servicios de salud.

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Salud reporta reducción de precios en compras

En cuanto al desempeño de la Dirección de Insumos Estratégicos, Brítez presentó un análisis de 20 llamados de compras. De acuerdo con esos datos, cerca de 100 productos registraron menores precios y la reducción total rondó los US$ 34 millones.

Sobre el punto, el ministro Fretes planteó que su meta mayor para su gestión. “Voy a poner todo mi empeño (...) para que el ahorro sea de US$ 100 millones. Es mi objetivo”, afirmó.