Video: lluvias dejan al descubierto deteriorado camino en San Ignacio y vecinos exigen solución

Las intensas precipitaciones registradas durante toda la jornada del sábado dejaron al descubierto el deterioro del camino de acceso al barrio Santa Lucía de San Ignacio, Misiones, donde vecinos denunciaron que una intervención reciente terminó empeorando la situación.

La denuncia fue realizada por la pobladora Nélida González a través de sus redes sociales, donde compartió imágenes del estado del camino convertido en un verdadero pantanal.

Según manifestó, el acceso anteriormente era transitable, pero tras el ingreso de maquinarias quedó completamente destruido.

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“Necesitamos una solución. Son varias cuadras así; era un camino que estaba más o menos, pero transitable, y ahora lo dejaron horrible”, expresó la vecina, quien además cuestionó que las obras se hayan realizado únicamente para las “fotos”.

Durante esta semana se ejecutaron trabajos de limpieza de canales y arroyos en distintos sectores de San Ignacio como caminos también, como parte de las acciones de prevención ante posibles inundaciones y otros efectos asociados al fenómeno climático de El Niño, anunciado para esta temporada.

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Sin embargo, las lluvias evidenciaron el mal estado del acceso al barrio Santa Lucía, donde los vecinos aseguran que actualmente tienen dificultades para ingresar y salir de sus viviendas, por lo que solicitan una pronta intervención de las autoridades de manera urgente.