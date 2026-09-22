Pequeños productores exigen kits de víveres y fuentes de trabajo

Lidia Galeano, una de las voceras de los organizadores de la movilización, señaló que la difícil situación económica redujo drásticamente los trabajos esporádicos en la zona, dejando a numerosas familias sin ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.

A esto se suma el magro rendimiento de la producción agrícola registrado durante los últimos meses, factor que, según la dirigente, golpeó con dureza al sector campesino.

Lea más: Advierten impacto de una veda extraordinaria en el sector pesquero

“El trabajo escasea y la producción no rindió como esperábamos. No nos queda otra alternativa que salir a las calles a visibilizar nuestras necesidades y exigir una respuesta inmediata con la entrega de kits de alimentos”, manifestó Galeano.

Mencionó que se registran movilizaciones simultáneas en otros puntos estratégicos, como el Cruce Santa María, Santa Rosa y San Patricio, donde grupos de manifestantes se concentran al costado de las rutas para exigir la presencia de las autoridades nacionales.

Advirtió que continuarán con las medidas de fuerza en la vía pública hasta obtener un compromiso formal por parte del Poder Ejecutivo, de Yacyretá o de otras instituciones de asistencia social.

Lea más: ANR busca unidad en Ayolas y minimiza crisis de la cúpula nacional