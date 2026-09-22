PGN 2027: Presupuesto del MOPC sube 34% y la inversión física llega a US$ 1.000 millones

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) presentó ante la Comisión Bicameral del Presupuesto (CBP) un proyecto de presupuesto de G. 9,275 billones para el ejercicio fiscal 2027, equivalentes a US$ 1.436 millones según el tipo de cambio de G. 6.458. La propuesta supera en 34% al PGN inicial de 2026, que fue de G. 6,928 billones.

El aumento representa G. 2,347 billones adicionales frente al presupuesto inicial vigente. El mayor salto aparece en los recursos destinados a obras, mientras algunas partidas de funcionamiento muestran reducciones.

“Esto no es un listado de números nada más, ni de obras, sino que es la respuesta a la pregunta que todo paraguayo se hace hace años”, sostuvo este lunes la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión durante la presentación.

MOPC prevé US$ 1.000 millones para inversión física en 2027

La inversión física, registrada dentro del nivel 500 del presupuesto, alcanzará G. 6,455 billones, equivalentes a US$ 1.000 millones. El monto supera en 35% los G. 4,767 billones previstos en el PGN inicial de 2026.

Este componente explica la mayor parte del aumento total. De acuerdo con las láminas oficiales, la inversión física pasará de representar 69% del presupuesto en 2026 a 70% en 2027.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A su turno, el viceministro de Administración y Finanzas del MOPC, Marco Elizeche, explicó que el cálculo tuvo en cuenta las necesidades previstas para proyectos que ya están en marcha y para otros que se encuentran en etapa de estudio.

Al cierre de agosto, el MOPC reportó una ejecución presupuestaria de 59%. Según Elizeche, se trata del porcentaje más alto registrado en los últimos años dentro del periodo utilizado para la comparación durante la exposición.

Lea más: PGN 2027: Salud tendrá más recursos pese a limitada ejecución 2026

Rutas pavimentadas concentran G. 3,815 billones del plan de inversión

Según lo expuesto por el MOPC, la red vial pavimentada se lleva la porción más grande del presupuesto de inversión física. Para este concepto se prevén G. 3,815 billones, equivalentes a US$ 491 millones.

Agua y saneamiento cuentan con G. 688.000 millones, unos US$ 107 millones. Las obras civiles tienen asignados G. 665.000 millones, equivalentes a US$ 103 millones, mientras los hospitales reciben G. 370.000 millones, unos US$ 57 millones.

Los caminos vecinales disponen de G. 309.000 millones, equivalentes a US$ 48 millones. Viviendas tienen G. 241.000 millones, unos US$ 37 millones. Para franja de dominio y señalización se contemplan G. 124.000 millones, o US$ 19 millones.

El plan también asigna G. 112.000 millones, equivalentes a US$ 17 millones, a gestión administrativa; G. 93.000 millones, unos US$ 14 millones, al dragado de ríos nacionales; y G. 40.000 millones, equivalentes a US$ 6 millones, a la conservación del río Pilcomayo.

Caminos vecinales: MOPC anuncia unos 400 kilómetros de pavimentación

Ante una consulta sobre el estado de los caminos del interior del país, la ministra señaló que el MOPC prevé ejecutar aproximadamente 400 km de caminos vecinales pavimentados durante 2027, a través de dos créditos que suman US$ 150 millones.

La cartera también prevé mantener los contratos de transitabilidad para caminos de tierra y ripio. En la actualidad, ese sistema cubre los departamentos de la Región Occidental y, dentro de la Región Oriental, Itapúa y Misiones.

“Para el año que viene queremos ampliar la cobertura de contratos de transitabilidad a todas las regiones de la región Oriental”, afirmó la ministra.

Lea más: PGN 2027: IPS prevé más recursos para Salud, pero admite que no cubrirá todas sus necesidades

Préstamos multilaterales financiarán la mitad del presupuesto del MOPC

El MOPC informó que la estructura de financiamiento tendrá un cambio marcado en 2027. Los recursos de organismos multilaterales pasarán de G. 2,494 billones en el PGN inicial 2026 a G. 4,674 billones en el proyecto 2027. Su participación subirá de 36% a 50% del total.

Los bonos del Tesoro, en cambio, bajarán su peso relativo. En 2026 representaban 43% del presupuesto, con G. 2,997 billones. Para 2027 se proyectan G. 3,250 billones, pero su participación caerá al 35% por el mayor tamaño del presupuesto total.

Los recursos institucionales representarán 7%, los recursos genuinos 2%, la cooperación no reembolsable 5% y otros recursos 1%.

“La mayoría de los proyectos de envergadura son con multilaterales”, explicó Elizeche.

Inversión financiera sube 59% y transferencias crecen 23%

El proyecto también marca un fuerte aumento en la inversión financiera. Este grupo pasa de G. 982.000 millones en 2026 a G. 1,564 billones en 2027, una diferencia de G. 582.000 millones y una variación de 59%.

Durante la exposición, Elizeche vinculó este incremento con la dotación prevista para la Ruta PY01.

Las transferencias pasarán de G. 493.000 millones a G. 607.000 millones, un aumento de G. 114.000 millones o 23%. El representante del MOPC señaló que este grupo incluye recursos destinados al subsidio del transporte público. Según su explicación, el monto busca reponer una asignación que había quedado fuera del presupuesto anterior y sostener el nivel actual de pagos, no introducir un aumento adicional del subsidio.

MOPC reduce servicios no personales y bienes de consumo

Finalmente Elizeche explicó que los servicios personales (salarios) tendrán una variación de 1%, al pasar de G. 281.000 millones a G. 284.000 millones. En cambio, los servicios no personales bajarán de G. 311.000 millones a G. 281.000 millones, una reducción de 10%.

Los bienes de consumo e insumos caerán de G. 87.000 millones a G. 66.000 millones, un recorte de 25%. Otros gastos pasarán de G. 6.000 millones a G. 5.000 millones, una baja de 20%. El proyecto también incorpora G. 13.000 millones para servicio de la deuda pública.