Economía
21 de septiembre de 2026 a la - 17:08

PGN 2027: IPS prevé más recursos para Salud, pero admite que no cubrirá todas sus necesidades

Comisión Bicameral de Presupuesto en la sala se sesión de Diputados.
La gerente financiera del IPS, Gladys Vera López durante la presentación oficial realizada a la Comisión Bicameral del Presupuesto (CBP). Foto: ABC Color. Gsutavo Machado

IPS tendrá un presupuesto de G. 6,72 billones para salud en 2027, un aumento del 6% frente al monto previsto para este año. Pese al incremento, autoridades de la previsional admitieron ante el Congreso que los ingresos proyectados no permitirán atender todas las necesidades del área sanitaria.

Por Noelia Ferreira Fariña
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El proyecto de presupuesto institucional del Instituto de Previsión Social (IPS) asciende a G. 14,2 billones para 2027, un 8% más que los G. 13,2 billones contemplados en el presupuesto 2026. De ese total, el Fondo de Salud recibirá G. 6,72 billones, frente a G. 6,34 billones de este año.

La presentación oficial realizada este lunes a la Comisión Bicameral del Presupuesto (CBP) por parte de la gerente financiera del IPS, Gladys Vera López, identificó como “fondo crítico” al área de Salud de la Previsional y señaló que sus necesidades son superiores a su capacidad de ingresos.

“El presupuesto está elaborado con base en la proyección de nuestros ingresos, no así a las necesidades que cubren en su totalidad las demandas, en especial del área de salud”, afirmó la gerente.

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Presupuesto de Salud del IPS crecerá 6% en 2027

El Fondo de Salud concentrará cerca del 47% de todos los recursos previstos por la institución para el próximo ejercicio. Jubilaciones tendrá el 49% y el Fondo Administrativo absorberá el 4% restante.

Según se informó, la previsional cuenta con 1.043.420 cotizantes y 606.157 beneficiarios. En total, la población asegurada alcanza a 1.649.577 personas, equivalente al 25,9% de la población del país, de acuerdo con las cifras expuestas por la institución con datos a agosto de 2026.

A su turno, el presidente del IPS, Derlis León, señaló que la propuesta presupuestaria apunta a una reasignación de recursos dentro de la institución, con énfasis en medicamentos y en las demandas del personal.

“Le va a dar mucho énfasis a una reorganización de nuestros recursos para el fortalecimiento de la adquisición en medicamentos y también para poder continuar con las reivindicaciones laborales para nuestros recursos humanos”, manifestó.

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IPS destinará G. 2,64 billones a medicamentos e insumos

El mayor refuerzo dentro del Fondo de Salud aparece en bienes de consumo e insumos. Esta partida pasará de G. 1,9 billones en 2026 a G. 2,6 billones en 2027, lo que representa un aumento del 35%.

Los recursos abarcan medicamentos de uso ambulatorio, hospitalario y de internación, además de tratamientos de alto costo. También incluyen insumos de uso general, diagnóstico y alta complejidad, informó Vera López.

Así también detalló que la institución contempla medicamentos oncológicos, hematológicos, biológicos e inmunosupresores. También incluye fármacos para diabetes, enfermedades cardiovasculares y patologías autoinmunes, además de materiales para cirugía, terapia intensiva, hemodiálisis y estudios de diagnóstico.

Comisión Bicameral de Presupuesto en la sala se sesión de Diputados.
La gerente financiera del IPS, Gladys Vera López. Foto: ABC Color.

Más recursos para personal de blanco

En la oportunidad la funcionaria dijo que los servicios personales o pago de salarios también tendrán un aumento. El proyecto asigna G. 2,29 billones para 2027, un 7% más que los G. 2,14 billones previstos para 2026.

El IPS cuenta con 19.877 funcionarios de blanco y 5.914 trabajadores administrativos.

Dentro de los incrementos previstos para el personal sanitario figuran G. 61.111 millones para nivelación salarial de médicos y enfermería, G. 37.150 millones para cobertura por reducción de carga horaria y G. 24.718 millones para reposiciones por bajas de personal permanente.

Afirmó que el proyecto también incluye G. 20.061 millones para 225 médicos residentes y G. 10.167 millones para adecuaciones relacionadas con el salario mínimo.

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IPS aumenta medicamentos, pero reduce otras partidas de Salud

En la oportunidad también expuso que el refuerzo para medicamentos y personal tendrá como contrapartida reducciones en otros componentes del gasto sanitario.

Los servicios no personales caerán 29%, desde G. 1,06 billones hasta G. 759.728 millones. La inversión física bajará 33%, de G. 275.836 millones a G. 183.867 millones. Otros gastos tendrán una reducción del 21%.

Los servicios médicos tercerizados tendrán G. 300.000 millones, con una disminución del 29% respecto a 2026. “La partida permite contratar estudios y prestaciones que el IPS no cubre por completo con capacidad propia, entre ellos tomografías, resonancias magnéticas, hemodiálisis, PET-CT, anatomía patológica y traslados asistenciales”, resaltó Vera López.

Otra reducción aparece en alimentación para pacientes y personal de guardia. El proyecto contempla G. 41.000 millones, un 44% menos que en 2026. El servicio alcanza a 40 establecimientos sanitarios del área Central y del interior del país.

Subsidios por reposo aumentarán en 2027

El proyecto también incrementa los recursos destinados a reposos y otras prestaciones de corto plazo. La partida pasa de G. 295.979 millones a G. 338.009 millones, una variación del 14%.

Una lámina específica del IPS consigna G. 335.009 millones para el pago de subsidios por reposos médicos durante 2027. “Estos beneficios cubren enfermedad común, maternidad y accidentes”, dijo la gerente.

Los datos expuestos por el área de Prestaciones Económicas registran 349.564 subsidios y un importe de liquidación anual de G. 208.071 millones. De ese conjunto, 301.592 corresponden a enfermedad, 10.150 a maternidad y 8.620 a accidentes.

IPS depende de sus ingresos para financiar Salud

La capacidad presupuestaria de la previsional depende de sus propios ingresos, determinó Vera López. Para 2027 proyecta G. 12,71 billones en contribuciones a la seguridad social, principalmente aportes de empleadores y asegurados.

También prevé G. 1,46 billones por rentas de la propiedad y G. 48.992 millones por ingresos no tributarios. En total, la estimación alcanza G. 14,22 billon.

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