PGN 2027: IPS prevé más recursos para Salud, pero admite que no cubrirá todas sus necesidades

El proyecto de presupuesto institucional del Instituto de Previsión Social (IPS) asciende a G. 14,2 billones para 2027, un 8% más que los G. 13,2 billones contemplados en el presupuesto 2026. De ese total, el Fondo de Salud recibirá G. 6,72 billones, frente a G. 6,34 billones de este año.

La presentación oficial realizada este lunes a la Comisión Bicameral del Presupuesto (CBP) por parte de la gerente financiera del IPS, Gladys Vera López, identificó como “fondo crítico” al área de Salud de la Previsional y señaló que sus necesidades son superiores a su capacidad de ingresos.

“El presupuesto está elaborado con base en la proyección de nuestros ingresos, no así a las necesidades que cubren en su totalidad las demandas, en especial del área de salud”, afirmó la gerente.

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Presupuesto de Salud del IPS crecerá 6% en 2027

El Fondo de Salud concentrará cerca del 47% de todos los recursos previstos por la institución para el próximo ejercicio. Jubilaciones tendrá el 49% y el Fondo Administrativo absorberá el 4% restante.

Según se informó, la previsional cuenta con 1.043.420 cotizantes y 606.157 beneficiarios. En total, la población asegurada alcanza a 1.649.577 personas, equivalente al 25,9% de la población del país, de acuerdo con las cifras expuestas por la institución con datos a agosto de 2026.

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A su turno, el presidente del IPS, Derlis León, señaló que la propuesta presupuestaria apunta a una reasignación de recursos dentro de la institución, con énfasis en medicamentos y en las demandas del personal.

“Le va a dar mucho énfasis a una reorganización de nuestros recursos para el fortalecimiento de la adquisición en medicamentos y también para poder continuar con las reivindicaciones laborales para nuestros recursos humanos”, manifestó.

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IPS destinará G. 2,64 billones a medicamentos e insumos

El mayor refuerzo dentro del Fondo de Salud aparece en bienes de consumo e insumos. Esta partida pasará de G. 1,9 billones en 2026 a G. 2,6 billones en 2027, lo que representa un aumento del 35%.

Los recursos abarcan medicamentos de uso ambulatorio, hospitalario y de internación, además de tratamientos de alto costo. También incluyen insumos de uso general, diagnóstico y alta complejidad, informó Vera López.

Así también detalló que la institución contempla medicamentos oncológicos, hematológicos, biológicos e inmunosupresores. También incluye fármacos para diabetes, enfermedades cardiovasculares y patologías autoinmunes, además de materiales para cirugía, terapia intensiva, hemodiálisis y estudios de diagnóstico.

Más recursos para personal de blanco

En la oportunidad la funcionaria dijo que los servicios personales o pago de salarios también tendrán un aumento. El proyecto asigna G. 2,29 billones para 2027, un 7% más que los G. 2,14 billones previstos para 2026.

El IPS cuenta con 19.877 funcionarios de blanco y 5.914 trabajadores administrativos.

Dentro de los incrementos previstos para el personal sanitario figuran G. 61.111 millones para nivelación salarial de médicos y enfermería, G. 37.150 millones para cobertura por reducción de carga horaria y G. 24.718 millones para reposiciones por bajas de personal permanente.

Afirmó que el proyecto también incluye G. 20.061 millones para 225 médicos residentes y G. 10.167 millones para adecuaciones relacionadas con el salario mínimo.

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IPS aumenta medicamentos, pero reduce otras partidas de Salud

En la oportunidad también expuso que el refuerzo para medicamentos y personal tendrá como contrapartida reducciones en otros componentes del gasto sanitario.

Los servicios no personales caerán 29%, desde G. 1,06 billones hasta G. 759.728 millones. La inversión física bajará 33%, de G. 275.836 millones a G. 183.867 millones. Otros gastos tendrán una reducción del 21%.

Los servicios médicos tercerizados tendrán G. 300.000 millones, con una disminución del 29% respecto a 2026. “La partida permite contratar estudios y prestaciones que el IPS no cubre por completo con capacidad propia, entre ellos tomografías, resonancias magnéticas, hemodiálisis, PET-CT, anatomía patológica y traslados asistenciales”, resaltó Vera López.

Otra reducción aparece en alimentación para pacientes y personal de guardia. El proyecto contempla G. 41.000 millones, un 44% menos que en 2026. El servicio alcanza a 40 establecimientos sanitarios del área Central y del interior del país.

Subsidios por reposo aumentarán en 2027

El proyecto también incrementa los recursos destinados a reposos y otras prestaciones de corto plazo. La partida pasa de G. 295.979 millones a G. 338.009 millones, una variación del 14%.

Una lámina específica del IPS consigna G. 335.009 millones para el pago de subsidios por reposos médicos durante 2027. “Estos beneficios cubren enfermedad común, maternidad y accidentes”, dijo la gerente.

Los datos expuestos por el área de Prestaciones Económicas registran 349.564 subsidios y un importe de liquidación anual de G. 208.071 millones. De ese conjunto, 301.592 corresponden a enfermedad, 10.150 a maternidad y 8.620 a accidentes.

IPS depende de sus ingresos para financiar Salud

La capacidad presupuestaria de la previsional depende de sus propios ingresos, determinó Vera López. Para 2027 proyecta G. 12,71 billones en contribuciones a la seguridad social, principalmente aportes de empleadores y asegurados.

También prevé G. 1,46 billones por rentas de la propiedad y G. 48.992 millones por ingresos no tributarios. En total, la estimación alcanza G. 14,22 billon.

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