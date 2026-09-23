Cajubi lanza su primer censo histórico de afiliados y contrata a una firma privada

A pesar de que la Ley N° 1.361/1988 establece la obligación de realizar un relevamiento periódico de los aportantes y beneficiarios, es la primera vez en el historial de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Itaipú Binacional (Cajubi) que se ejecutará un proceso de esta magnitud, según informó Itaipú.

La presentación oficial del Censo General de Afiliados 2026 se llevó a cabo en la sede de Asunción ante los miembros del Consejo de Administración de la Caja.

Desde la conducción de la Cajubi señalaron la urgencia de contar con información precisa sobre el universo total de beneficiarios para sostener la proyección financiera de la entidad.

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Contratación privada y plazo de ejecución

Para el desarrollo del operativo, la institución adjudicó el servicio a la firma COIN S.A. tras un proceso de selección entre empresas del rubro. La consultora privada cuenta con una trayectoria de casi tres décadas en el mercado.

El plan contempla un plazo de ejecución de aproximadamente 120 días, aunque la administración apunta a acortar la toma de datos a 90 días para consolidar los resultados antes del 31 de diciembre.

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“La idea es que esta información pueda ser suministrada al Actuario para los cálculos de proyección en el tiempo, así como la elaboración del balance actuarial anual”, afirmó el titular del Consejo de la Cajubi, Robert Noguera.

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Modalidad digital y asistencia a domicilio

El relevamiento se realizará mediante un formulario digital al que se accederá desde cualquier dispositivo electrónico. El sistema identificará automáticamente la condición del usuario (activo, jubilado o pensionado) al ingresar el número de cédula de identidad.

“Esperamos la participación del 100% de los afiliados; en especial de los jubilados y pensionados a quienes en ocasiones se dificulta llegar y tener sus datos particulares actualizados”, explicó Noguera.

Para aquellos beneficiarios con impedimentos de movilidad o dificultades para completar el registro en línea, la Caja habilitará la asistencia remota y visitas presenciales de censistas a sus domicilios.

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Despliegue en sedes de Itaipú y gremios

En el caso de los trabajadores activos, el proceso se coordinará con el área de Recursos Humanos de la binacional. Representantes de la entidad y de la consultora COIN S.A. se instalarán en las distintas sedes de Itaipú Binacional.

El mismo esquema de atención se replicará en las sedes de las asociaciones de jubilados para facilitar la carga de datos.

En los próximos días, la administración remitirá un comunicado formal a los sindicatos de empleados y gremios de jubilados para detallar la fecha exacta de inicio del empadronamiento, indicaron.