Tras 17 años de la ley contra las lomadas y solo una se retiró en Paraguarí

La Ley N° 3.877/2009 prohíbe las lomadas o reductores de velocidad no reglamentarios en las rutas nacionales y departamentales. Además, ordena su eliminación, con excepciones para sectores próximos a centros educativos y hospitales.

Sin embargo, tras 17 años de su promulgación, la disposición no se cumple plenamente; las rutas nacionales y departamentales siguen minadas de lomadas.

En 2024 fue la única vez que se retiró un solo reductor de velocidad del acceso Paraguarí-Pirayú.

La normativa establece que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) debe encargarse del retiro y fija un plazo de 60 días desde su promulgación, en octubre de 2009.

Queja de automovilistas y transportistas

Los transportistas y automovilistas que circulan por las rutas aseguraron que estos obstáculos ralentizan la circulación, obligan a reducir la velocidad y ocasionan un desgaste continuo en los vehículos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El pedido busca que se cumpla la ley mediante alternativas técnicas adecuadas de control y la remoción de las lomadas irregulares.

Anuncios y pocos avances

En mayo de 2023, el entonces ministro del MOPC, Rodolfo Segovia, y el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, firmaron un convenio para trabajar en la eliminación de lomadas consideradas irregulares.

Un año después, el 7 de junio de 2024, Rolón volvió a instar a la actual ministra del MOPC, Claudia Centurión, a liberar las rutas de lomadas y planteó la utilización de mecanismos modernos para el control de velocidad.

En julio de este año, la Cámara de Diputados solicitó al MOPC informes sobre el cumplimiento de la referida ley que dispone la eliminación de lomadas en rutas nacionales.

Lea más: Fiscal del Estado instó a Ministra del MOPC a liberar rutas de lomadas y brindar seguridad vial

Informan que retiraron 37 lomadas

El Departamento de Seguridad Vial del MOPC informó que desde diciembre de 2023 hasta ahora se removieron 37 lomadas en seis departamentos para mejorar la circulación y la seguridad en la red vial nacional.

Las intervenciones abarcan sectores de San Pedro, Concepción, Canindeyú, Paraguarí, Misiones, Itapúa y Alto Paraná, tanto en rutas nacionales como departamentales.

Las intervenciones se concentraron en varios puntos estratégicos: las rutas nacionales PY01, PY03, PY05, PY06, PY08 y PY11, además de los tramos departamentales D005 y D023 (Paraguarí-Pirayú).

Lea más: MOPC alega que retirará “lomadas” que no cumplan con los requisitos

Asimismo, se intervinieron las rutas departamentales D030 y D032, abarcando localidades como Liberación, General Resquín, Santa Rosa del Aguaray, Horqueta, San Patricio, Saltos del Guairá y Minga Guazú, entre otras.

En las rutas concesionadas, como la PY01 y la PY02, el MOPC realiza los relevamientos y comunica los casos al consorcio responsable para el retiro de las lomadas.