Paraguarí: Restringen importación de papa y cebolla ante inicio de cosecha nacional

El director de Comercialización del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), ingeniero Ernesto Sotelo, señaló que la restricción de la Acreditación Fitosanitaria de Importación (Afidi) busca dar prioridad a la producción nacional y evitar que el ingreso irregular de papa y cebolla perjudique a los productores locales.

Sotelo señaló que la última partida autorizada de Afidi corresponde a agosto y septiembre y que su ingreso ya debería haber concluido.

En ese sentido, indicó que el ingreso de papa y cebolla sin la autorización correspondiente constituye una operación ilegal y debe ser controlado por las instituciones competentes.

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La producción ya cubre la demanda

La primera partida de papa y cebolla ya cubre la demanda interna, estimada entre 170.000 y 180.000 kilos diarios, explicó el ingeniero Sotelo.

La cebolla ya sale de zonas del Chaco, Paraguarí, Caaguazú y Guairá, mientras que la papa comienza a ingresar desde los principales departamentos productores.

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A nivel nacional se prevé una producción de 20 millones de kilos de cebolla hasta diciembre. Para la papa, la estimación es de 13,5 a 14 millones de kilos, volumen que cubriría unos dos meses y medio de demanda, explicó el director de Comercialización del MAG, ingeniero Sotelo.

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Buen rendimiento y precios

Este año, tanto la papa como la cebolla presentan buen rendimiento y producción. Actualmente, ambos productos se comercializan entre G. 5.000 y G. 6.000 por kilo, precios que, según el MAG, permiten cubrir los costos y generar un margen de ganancia para los productores.

La producción de ambos rubros podría generar unos G. 170.000 millones, equivalentes a US$ 28 a 30 millones, según las proyecciones oficiales.

El resultado final dependerá del rendimiento, el volumen cosechado y la evolución de los precios durante los próximos meses.