Más de US$ 1.600 millones en préstamos para obras, desarrollo y liquidez en el país

El último informe disponible del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), identifica recursos destinados, principalmente, a infraestructura vial, logística, saneamiento, energía y desarrollo productivo, además de una línea contingente de liquidez.

Del monto total, US$ 683,7 millones corresponden a tres operaciones incluidas en el apartado de aprobación legislativa. La primera consiste en una Línea de Crédito Contingente no comprometida de liquidez por US$ 300 millones, otorgada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), cuyo tratamiento se encontraba en curso en el Senado. A diferencia de los préstamos destinados a obras, este instrumento tiene como finalidad proporcionar liquidez.

Por otra parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) contempla US$ 154 millones para el Programa de saneamiento de la Cuenca del Lago Ypacaraí, a ser ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Este financiamiento también se encontraba en tratamiento en el Senado, dentro de los procedimientos necesarios para su aprobación.

La tercera operación corresponde a un préstamo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) por US$ 229,7 millones, destinado para el financiamiento del Proyecto de mejoramiento y mantenimiento del Corredor de Integración y desarrollo socioeconómico de Ñeembucú y Misiones. El plan contempla 154 kilómetros de corredor vial y 25,37 kilómetros de travesías urbanas. Al cierre del informe, la Ley ya había sido aprobada por el Congreso Nacional y estaba pendiente de envío al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Lea más: En bancos, financieras y cooperativas está más del 70% de Bonos del Tesoro

El segundo grupo comprende operaciones por US$ 944 millones, de las cuales US$ 340 millones cuentan con contratos suscritos. Entre ellas figuran dos préstamos de US$ 70 millones cada uno, provenientes del BID y del Banco Europeo de Inversiones (BEI), destinados al Proyecto de expansión del sistema de transmisión de alta tensión y al fortalecimiento institucional de la ANDE. A su vez, el BID financia con US$ 200 millones la conectividad territorial e integración de la Región Occidental, correspondiente a la Ruta Bioceánica.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los US$ 604 millones restantes corresponden a 8 operaciones que cuentan con decretos que autorizan el inicio de las gestiones. El mayor financiamiento individual es de US$ 280 millones del Banco Mundial, destinado al Proyecto de Logística Multimodal en Itapúa, cuya ejecución estará a cargo del MOPC. Le siguen US$ 100 millones de CAF para la segunda fase del programa de saneamiento de cuatro ciudades intermedias de la Región Oriental y otros US$ 100 millones del Banco Mundial, canalizados mediante la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), para el desarrollo sostenible del sector agroforestal.

Los demás recursos se distribuyen entre Programas de inserción internacional y facilitación comercial (US$ 19 millones), innovación empresarial (US$ 10 millones), rehabilitación y modernización de la Central Hidroeléctrica Acaray (US$ 25 millones), mejoramiento de viviendas para familias de bajos ingresos (US$ 30 millones) y fortalecimiento de la gestión del capital humano (US$ 40 millones).

En términos sectoriales, los proyectos de infraestructura vial y logística identificados en ambos grupos suman aproximadamente US$ 709,7 millones. La cifra representa alrededor del 53,5% de los US$ 1.327,7 millones asociados a las operaciones identificadas, una vez excluida la línea contingente de liquidez de CAF.

Lea más: MEF colocó Bonos del Tesoro por G. 360.548 millones en su retorno a la Bolsa de Valores

La cartera refleja una importante participación del financiamiento multilateral en proyectos de inversión pública. No obstante, los montos informados corresponden a operaciones en diferentes etapas administrativas y legislativas. Por tanto, no representan desembolsos efectivos ni deben interpretarse como recursos íntegramente disponibles para su ejecución inmediata.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones