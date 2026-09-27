La Fed sube tasas, pero el dólar baja en Paraguay: qué explica el movimiento del guaraní

La Reserva Federal de Estados Unidos (FED) aumentó su tasa de referencia de 3,75% a 4% el pasado 16 de septiembre. Sin embargo, esa diferencia de 0,25 puntos porcentuales -que representa aproximadamente un incremento del 6,67%- no se trasladó en una variación importante del tipo de cambio en Paraguay.

Entre mediados de setiembre y el 25 del mismo mes (es decir, el viernes último), la cotización oficial del dólar del Banco Central del Paraguay (BCP) pasó de G. 5.917,80 a G. 5.873,44. Esto implicó una apreciación del guaraní del 0,75% aproximadamente y una ruptura de la resistencia de G. 5.900, resaltó el economista Arnold Benítez.

El analista sostuvo que este comportamiento muestra que la decisión de la Fed no determina por sí sola lo que ocurre con el dólar en Paraguay. “Poco más de una semana no alcanza para medir todo el efecto de la Fed. Sí alcanza para cuestionar la idea de que su decisión determina automáticamente nuestra cotización”, señaló Benítez este domingo en entrevista con ABC Color.

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¿Por qué el dólar puede bajar aunque la Fed suba su tasa?

Explicó que cuando Estados Unidos eleva sus tasas, sus inversiones pueden volverse más atractivas. Eso puede atraer capitales hacia ese país y fortalecer al dólar. Sin embargo, Benítez advirtió que trasladar ese razonamiento de forma directa a Paraguay deja fuera varios factores del mercado local.

“La oferta de dólares, los pagos empresariales y las expectativas dentro del país pueden compensar la presión externa o retrasar su efecto sobre el tipo de cambio. A esto se suma la posibilidad de nuevos ingresos de divisas por proyectos de inversión”, acotó.

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Según dijo, los compromisos de inversión pueden superar los US$ 1.000 millones, aunque eso no significa que todo ese dinero ingresará al país en los próximos meses. “El efecto cambiario dependerá de los desembolsos y del destino del dinero”, explicó Benítez.

Sostuvo que si parte de esos recursos se convierte a guaraníes para pagar obras, salarios o proveedores, aumentará la oferta local de dólares. En cambio, si los fondos se destinan directamente a la compra de equipos importados, el efecto será distinto.

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Dólar bajo: no todos ganan con la apreciación del guaraní

El economista dijo que un dólar más barato puede reducir el costo de las importaciones y aliviar las deudas en dólares de quienes reciben sus ingresos en guaraníes. Pero el mismo movimiento puede tener un efecto diferente sobre los exportadores, advirtió.

Explicó que las empresas que cobran en dólares y pagan salarios, servicios u otros gastos en moneda local reciben menos guaraníes por cada dólar que ingresan. Además, los productores nacionales pueden enfrentar una mayor competencia de los bienes importados.

“Exportar más no garantiza ganar más cuando cada dólar cobrado se convierte en menos guaraníes. Un aumento de las exportaciones puede convivir con un deterioro de la rentabilidad”, afirmó Benítez.

El impacto tampoco es igual para todas las empresas. Depende de sus márgenes, de los precios internacionales y de qué parte de sus costos está expresada en dólares.

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¿Qué papel puede tener el BCP ante un dólar más bajo?

Por otro lado, Benítez también analizó la actuación del Banco Central del Paraguay. Señaló que en su informe de junio, el BCP señaló que hasta mayo no había comprado ni vendido divisas al sistema financiero, aunque sí había acumulado dólares provenientes del sector público. La institución también sostuvo que la apreciación del guaraní respondía a fundamentos económicos.

Por ello dijo que no corresponde afirmar que el Banco Central mantuvo una ausencia total de medidas. Dijo que lo que se debe cuestionar es bajo qué condiciones debería actuar el BCP si el dólar cae con rapidez. “Si se interviene para moderar movimientos desordenados del dólar al alza, también debe explicarse bajo qué condiciones se actuaría ante una caída acelerada”, refirió.

El economista aclaró que la respuesta no tiene que ser idéntica en ambos casos. Una depreciación del guaraní puede tener un efecto más directo sobre la inflación. Sin embargo, una apreciación puede afectar a la producción y al empleo.

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¿Comprar dólares para aumentar las reservas?

Otro punto que tocó Benítez es la compra de dólares para fortalecer las reservas. Citó el caso de Colombia, que en julio anunció un programa de acumulación de hasta US$ 4.000 millones. El mecanismo utiliza opciones que pueden ejercerse cuando el tipo de cambio se encuentra por debajo del promedio de los veinte días hábiles anteriores.

Para Paraguay, un dólar más bajo implica que el BCP necesite entregar menos guaraníes por cada dólar que compra. Pero el economista advirtió que eso no significa una ganancia automática. La compra de dólares incorpora más guaraníes al mercado. Si luego el Banco Central necesita retirar esa liquidez mediante instrumentos remunerados, aparecen costos.

“La decisión debe considerar la suficiencia de las reservas, la inflación y la persistencia de los flujos”, sostuvo.

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Tipo de cambio, inversión y competitividad

Benítez también rechazó la idea de que exista una cotización del dólar que beneficie por igual a todos los sectores. Para detectar un posible desajuste, planteó que deben observarse la productividad, los costos y los precios frente a los principales socios comerciales.

“Mi posición es que el BCP debería explicar con mayor claridad cómo evalúa esos factores y cuándo consideraría conveniente acumular más reservas y mirar la competitividad comercial que eso implica”, concluyó.

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