Fed subió su tasa: qué impacto podría tener en Paraguay

La Reserva Federal (Fed) elevó en 25 puntos básicos su tasa de referencia, hasta un rango de 3,75% a 4,0%, en su primera suba desde 2023. El informe macroeconómico de Itaú señala que el banco central estadounidense mostró una postura más dura frente a la inflación y dejó pocas señales de recortes para el resto de 2026.

Fed sube la tasa: ¿por qué la decisión de EE.UU. importa a Paraguay?

El informe explica que una tasa más alta en Estados Unidos cambia el precio del dinero a escala internacional. Los activos en dólares ofrecen un retorno mayor y eso puede aumentar la demanda por la moneda estadounidense.

En esa línea, para Paraguay uno de los primeros puntos a observar es el tipo de cambio. Una mayor fortaleza internacional del dólar puede ejercer presión sobre la cotización local, aunque el efecto no es automático. También pesan el ingreso de divisas por exportaciones, los flujos financieros y otros movimientos propios del mercado paraguayo.

De hecho, el informe de Itaú muestra que al 18 de septiembre el dólar se ubicaba en G. 5.960, un nivel 0,67% inferior al cierre del viernes último. Es decir, la decisión de la Fed no se tradujo de inmediato en un dólar más caro en Paraguay. “La lucha contra la inflación aún no ha terminado”, resalta el informe.

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¿Puede subir el dólar en Paraguay por la decisión de la Fed?

Itaú afirma que una tasa estadounidense más alta suele aumentar el atractivo de las inversiones en dólares. Si ese movimiento fortalece a la moneda norteamericana frente a otras divisas, Paraguay puede recibir parte de esa presión.

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Un dólar más alto puede afectar el costo de productos importados y materias primas cotizadas en esa moneda. También puede elevar el costo financiero para empresas con deudas u operaciones externas en dólares.

Eso no significa que el tipo de cambio necesariamente vaya a subir. El dato de Itaú muestra precisamente que el guaraní cerró esa semana con una apreciación frente al dólar. El comportamiento futuro dependerá de factores externos y de la oferta y demanda local de divisas.

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Fed y BCP: ¿qué puede pasar con la tasa de interés en Paraguay?

El segundo canal pasa por el BCP. Si la Fed mantiene tasas elevadas durante más tiempo y eso provoca presión sobre el dólar o sobre los precios importados, el BCP podría tener menos espacio para reducir su propia tasa de política monetaria.

Por ahora, el escenario doméstico luce más estable. La encuesta citada por Itaú ubica la inflación esperada para el cierre de 2026 en 3,0%. Para 2027, los próximos 12 meses y el Horizonte de Política Monetaria, la expectativa permanece en 3,5%. “Los analistas esperan que la TPM permanezca en 5,50% durante septiembre y octubre de 2026, así como al cierre de este año”.

Ese pronóstico refleja una expectativa de estabilidad monetaria en Paraguay, al menos en el corto plazo. Para fines de 2027, los analistas prevén una reducción moderada de la tasa a 5,25%.

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Crédito externo también puede sentir una Fed más dura

La tasa de la Fed también sirve como referencia para buena parte del sistema financiero internacional. Cuando sube, el costo base del financiamiento en dólares tiende a aumentar. Eso puede afectar nuevas emisiones de deuda o créditos externos de empresas y gobiernos. En el caso paraguayo, el impacto final dependerá también del riesgo país y de las condiciones particulares de cada operación.

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Paraguay enfrenta el cambio externo con inflación estable

Itaú recoge una expectativa de crecimiento del PIB de 4,5% para 2026 y de 4,0% para 2027. Además, el Estimador de Cifras de Negocios registró en julio una variación interanual de 4,2%, con un crecimiento acumulado de 4,4% hasta ese mes.